“Королева, находящаяся на грани” 🔊 Воспроизвести Сцена из спектакля. Фото Дмитрия Матвеева.







5 и 6 июня Литовский национальный театр драмы (LNDT) представил зрителю перформанс “Пограничная королева. Месть” (Borderline Queen. Kerštas), автором которого является известный польский режиссёр, представитель квир (англ. queer) культуры, а также танцор Maciej Gośniowski.



Спектакль “Пограничная королева. Месть” - это постановка, которая представляет квир культуру (человек, не поддерживающий деление на традиционные взаимоисключающие категории гендера и сексуальности (женщина/мужчина, гомосексуал/гетеросексуал и др.), а также тот, кто считает себя подавляемым гетеронормативностью общей культуры) и понятия сообщества.



Основным источником для создания спектакля стал роман английского теолога и писателя Эдвина Э. Эбботта “Флатландия”. В данном научно-фантастическом романе описываются другие пространственные измерения и гиперпространства. Однако, роман в первую очередь ценится из-за сатиры на социальную иерархию викторианского общества. Спектакль “Пограничная королева. Месть” - это постановка, которая представляет квир культуру (человек, не поддерживающий деление на традиционные взаимоисключающие категории гендера и сексуальности (женщина/мужчина, гомосексуал/гетеросексуал и др.), а также тот, кто считает себя подавляемым гетеронормативностью общей культуры) и понятия сообщества.Основным источником для создания спектакля стал роман английского теолога и писателя Эдвина Э. Эбботта “Флатландия”. В данном научно-фантастическом романе описываются другие пространственные измерения и гиперпространства. Однако, роман в первую очередь ценится из-за сатиры на социальную иерархию викторианского общества. Режиссёр отмечает, что в книге много сексизма, но его как автора привлекает другая сторона романа, а именно социальный слой, который отталкивают и презирают. Maciej Gośniowski в спектакле хотел показать, что каждая группа аутсайдеров создаёт свою культуру и своеобразное сообщество. Точно также создавалось и квир (queer) сообщество.



Главный символ в спектакле – тихоходки. Данное животное является самым устойчивым на планете а также они могут выживать в безвоздушном пространстве. Биологический факт стал для режиссёра своего рода метафорой. “Объект, который нас окружает, достаточно маленький, невидимый, но является самым сильным. Таким образом можно провести параллели с квир культурой, маленький предмет может оказаться самым прочным” – отмечает режиссёр.



В перформансе были представлены смешанные творческие формы подачи такие как; классический театр, бурлеск, инсталляция и многое другое. Однако, преимущественная форма заключалась в исполнителях, они демонстрировали различные вещи при помощи разной подачи так как отталкивались от своих личных переживаний и персонального способа мышления.



Зрителям также была выделена роль, наблюдатели могли быть как в центре спектакля так и в тени его. Главное правило; чувствовать себя комфортно и свободным.



Более того у режиссёра Maciej Gośniowski также была своя роль, но это была не игра актёра на сцене, а очередная история, которая больше напоминает социальный театр. По его словам; “Своим спектаклем я говорю о свободе. Мои представления были рождены из ненависти, поэтому на сцене у меня есть задача. Знаю, что иду на сцену. Потому что мне есть, что сказать”. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литовский национальный театр драмы, LNDT — статья прочитана 192 раза Комментарии