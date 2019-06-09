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Праздник сплачивает!





Вот уже в 17-й раз прошел традиционный «День русской культуры в Вильнюсе». За это время он претерпел некоторые изменения, например, в своём названии, но главное осталось неизменным.

Многим полюбившийся праздник и в этот раз прошел на УРА! Люди разных возрастов, национальностей пришли повеселиться и, как сказал один из участников, «отвлечься от всех проблем».

Всех посетивших парк Вингис в этот день ждал концерт, ярмарка и вкуснейшие блюда. Жара была невыносимая. Но каждый нашел, как от нее спрятаться: кто-то пришёл с зонтом, кто-то сел ближе к лесу, где был тенёк. Волонтёры тем временем раздавали бесплатное мороженое.

Праздник посетил лидер Партии труда Литвы Виктор Успасских. Он преподнес подарок жителям Вильнюса в виде выступлений заслуженного артиста России Вадима Казаченко и обладателя уникального голоса Витаса.
«Приятно видеть вас здесь такими сплоченными. Но что же это вы раньше так не сплотились? Сейчас бы перед вами стоял мэр Вильнюса», - пошутил В. Успасских, приветствуя народ.

Люди на праздник приходили семьями, большими компаниями. Для детей была организована специальная площадка, где они могли попробовать разные виды игр, начиная от разных каталок и заканчивая скалолазанием.

Каждый мог встретить давнего знакомого или завести новые знакомства и провести время в интересной компании.

Русский флаг присутствовал везде, и на сцене, и на лицах и в руках у гостей праздника. Люди веселились, подпевали исполнителям и просто отдыхали от повседневности. И главное, что у всех душа радовалась! Это и есть главное подтверждение, что такие праздники нужны народу.

Фото автора

Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День русской культуры в Вильнюсе
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добавлена сегодня, 9 июня, 16:30

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