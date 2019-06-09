Возвращение к истокам - 2 🔊 Воспроизвести







(Окончание. Начало здесь



Первая часть называлась так – «Представление традиционного костюма». Мы рассказывали и наглядно представляли традиционный костюм. И сопровождалось всё это традиционными песнями. Началось с того, что мы запели песню и завели большой хоровод, так что те, кто приходил, активно включались в него, и он всё увеличивался и увеличивался. Потом уже мы рассказывали о традиционном костюме.



Россия - большая, и каждый регион России отличается своим костюмом. И есть не всегда верные представления о костюме - когда это только ярко-красный сарафан с золотой полосой. На самом деле традиционный костюм намного ярче и интереснее. И мы, с участниками ансамбля «Изба» пели песни, и между песнями каждый участник выходил из ансамбля и представлял свой костюм. Тульская область, к примеру, хранит в себе большие сокровища традиционного костюма. Каждый район отличается: Ефремовский район – это один костюм, Суворовский район – другой костюм. И на нас были представлены костюмы нескольких регионов. Участник выходил, пел частушку, демонстрировал себя, и затем мы рассказывали про этот костюм – что это рубашка, это сарафан, это пояс. Люди слушали с удовольствием. Потом кто-то захотел потрогать, потому что мы взяли с собой этнографические костюмы Тульской области. (Окончание. Начало здесь == >> Первая часть называлась так – «Представление традиционного костюма». Мы рассказывали и наглядно представляли традиционный костюм. И сопровождалось всё это традиционными песнями. Началось с того, что мы запели песню и завели большой хоровод, так что те, кто приходил, активно включались в него, и он всё увеличивался и увеличивался. Потом уже мы рассказывали о традиционном костюме.Россия - большая, и каждый регион России отличается своим костюмом. И есть не всегда верные представления о костюме - когда это только ярко-красный сарафан с золотой полосой. На самом деле традиционный костюм намного ярче и интереснее. И мы, с участниками ансамбля «Изба» пели песни, и между песнями каждый участник выходил из ансамбля и представлял свой костюм. Тульская область, к примеру, хранит в себе большие сокровища традиционного костюма. Каждый район отличается: Ефремовский район – это один костюм, Суворовский район – другой костюм. И на нас были представлены костюмы нескольких регионов. Участник выходил, пел частушку, демонстрировал себя, и затем мы рассказывали про этот костюм – что это рубашка, это сарафан, это пояс. Люди слушали с удовольствием. Потом кто-то захотел потрогать, потому что мы взяли с собой этнографические костюмы Тульской области. Следующей задумкой было дать нашим гостям почувствовать на себе, что такое традиционный костюм. Зинаида имеет большую коллекцию костюмов - есть этнографические костюмы, есть костюмы, восстановленные по копиям. И она приготовила разные костюмы – Курский костюм, костюм Нижегородский. Мы нарядили трёх девушек и трёх молодых людей, и они провели весь вечер в этих костюмах. Иными словами, они словно перенеслись в то время, почувствовали себя настоящими русскими. Затем была ещё одна интересная задумка – не просто пройти в этом костюме, а попробовать пройти традиционной проходкой.



Мы все вместе – и с ребятами в костюмах, и с людьми, которые стояли рядышком – поучились плясать. Прошёл мастер-класс небольшой по традиционной пляске. Мы все прошли по кругу проходкой, частым шагом, который часто используется в плясовых песнях. Все девушки проплясали, все парни протанцевали. Затем показали, какие должны быть руки во время танца – показали, что делают руки, что делают ноги. А потом отдельно мужчины наши показали движения для парней. Даже устроили такую танцевальную битву – когда Антон показывал каждому англичанину движения, и тот старался его повторить. Одному - одну проходку, другому - другую, третьему – третью. И с одной стороны это было многообразие традиционного танца мужского, с другой стороны – каждый попробовал разное. Гостям было это интересно. И потом мы спели, а все парни вместе с девушками в традиционных костюмах проплясали общую плясовую песню. В заключение началась общая вечёрка, когда мы практически до 9-ти вечера, до закрытия Пушкинского дома, плясали. И англичане не хотели уходить и не хотели останавливаться. (есть фото этого)



Блины готовили участники ансамбля «Изба» по своему домашнему рецепту. Одна участница пекла тонкие блины, другая – толстые. Зинаида пекла блины на пшённой муке, из пшёнки – такие толстые, большие, вкусные блины. Я пробовала эти блины, они очень вкусные.



- Вы говорили, что не везде красный цвет преобладает в народных костюмах. Значит, есть и другие цвета костюмов, не только красный?



- Каждая область имеет свою характерность. Ну вот, если мы возьмём, предположим, Курскую традицию. Она отличается тем, что в ней есть сарафан, который очень сильно отличается от других. Он весь собран в мелкую складочку, в плиссировку. Сзади обязательно прикрепляется очень-очень много бантов. От пояса до низа всё украшено бантами. Рубашка тоже вышитая, но по-особенному. Не так как вышивали в других областях – в Воронеже, или Брянске. На голове венок из цветков. Вот это один костюм. А сарафан чёрный. Сарафаны могли быть разного цвета, могли быть однотонные. Если «в цветочек», то цветочек преобладал не крупный, а мелкий. Были популярны сарафаны с огурцами. Сейчас тоже модны такие расцветки.



Раньше так же, как и в наше время – одежда была будничная, была праздничная. Будничная одежда - простенькая ситцевая рубашка в какой-то цветочек, или однотонная. Такой же простенький сарафанчик. Когда девушки или женщины работали, то одевали передник, чтобы закрыть свой сарафан – ведь надо было у печи стоять. А когда на улицу выходили, то снимали передник. А рубашка праздничная чаще всего вышитая была. В Тульской области это бело-красный цвет. Не во многих регионах в вышивке преобладает бело-красный цвет. В Воронеже, в Белгородской области традиционная рубашка - чёрного цвета, с орнаментом больше. Красные, яркие, золотом шитые сарафаны и головные уборы – присущи северным регионам России. Головные уборы высокие, украшенные жемчугом, золотым шитьём. В южной Туле, которой мы занимаемся, такого не было.



Что касается рогатых кик, в старину в Тульской области тоже носили кички. Кичка – такой головной убор, который надевает замужняя женщина. До замужества она могла ходить с одной косой, а когда выходила замуж, ей заплетали две косы. И она могла надевать вот эту кичку. И в каком-то регионе России она могла быть с «рогами», где-то без «рогов». На кичку одевали ярко-красный платок, то есть не просто кичку носили, а украшали её.



- А кто Вас приглашал в Англию?



- Приглашала нас на «Масленичный фестиваль» - Полина Процкова. Она руководитель фольклорного ансамбля.



Участники ансамбля:



Полина Процкова – руководитель ансамбля в Лондоне;



Зинаида Пятручене – участник ансамбля.



Зинаида занимается традиционным костюмом, она прикладник. Она ездит на семинары, изучает, какой должен быть традиционный костюм. Полина занимается больше музыковедческой частью, учит музыкальный материал. Есть ещё участник ансамбля – Пето, или по-английски Питер Атертон. И два участника ансамбля ещё были – Юля Колонтора и Людмила. Их сейчас в Англии пять таких лидеров, которые занимаются сохранением традиционной русской культуры.



- А Полина не ездит, как Вы, в экспедиции за песнями?



- Если я выросла в центре фольклора, то она просто музыкант, защитила диссертацию по теме музыковедческой – что-то связанное с развитием голоса. Ей самой нравятся старинные русские песни, но так как у них нет возможности поехать в экспедицию, то они изучают песни разных регионов России. И вот то, что нравится Полине, что она находит, то они и исполняют. В основном, она ищет именно этнографические варианты. Так как это разные регионы России, то они изучают песни разных регионов России. Они специально со своим ансамблем выезжают на мастер-классы, и стараются изучать в России традиционную русскую культуру других мастеров, ищут варианты кто бы им подсказал, как правильно петь, как найти этот голос. Если я в процессе, то они ищут, им гораздо тяжелее.



- Спасибо большое за беседу. Беседовала Виолетта Грейцюн , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история, культура Ключевые слова: "Верея", ансамбль — статья прочитана 108 раз Комментарии