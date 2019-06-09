Вкусное искусство! 🔊 Воспроизвести







Вкуснейшее мороженое и завораживающий танец – приятный пятничный вечер для гурманов прошел в вильнюсском клубе «Anna Mesha butas».



Вечер начался с выступления Греты Бернотайте, где она соединила современный танец и живописное искусство. Она обливала себя краской, после чего движениями тела создавала некие образы на полотне.



Какой клуб без коктейлей! На этот вечер был придуман специальный коктейль, которым могли угоститься все желающие.



Ключевым стало представление нового мороженного «Magnum» с белым шоколадом. Гостям представилась возможность попробовать мороженое с разными ингредиентами, перед подачей мороженное посыпали кусочками настоящего золота.



И наверное, лучше чем дети, оценить мороженое не может никто. Девочка Ксюша, участвовавшая в представлении, сказала, что мороженое очень вкусное! Вечер начался с выступления Греты Бернотайте, где она соединила современный танец и живописное искусство. Она обливала себя краской, после чего движениями тела создавала некие образы на полотне.Какой клуб без коктейлей! На этот вечер был придуман специальный коктейль, которым могли угоститься все желающие.Ключевым стало представление нового мороженного «Magnum» с белым шоколадом. Гостям представилась возможность попробовать мороженое с разными ингредиентами, перед подачей мороженное посыпали кусочками настоящего золота.И наверное, лучше чем дети, оценить мороженое не может никто. Девочка Ксюша, участвовавшая в представлении, сказала, что мороженое очень вкусное!



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Девиз мероприятия #neverstopplaying (рус. никогда не переставай играть). В конце вечера ведущая Габриеле Мартиросянайте пригласила всех в …спальню. Здесь были представлены картины, созданные телом известных литовских женщин. Таких как, продюсер музыкальных исполнителей Неринга Зеленюте, модель Юлия Степонавичюте, ведущие радиопередач Симона Албавичюте-Бандита и Иева Стасюлевичюте. Картины создавались разными частями тела, начиная с рук и заканчивая ногами. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Magnum», «Anna Mesha butas», #neverstopplaying — статья прочитана 222 раза Комментарии