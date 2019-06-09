Антон Кобяков: тема о формировании повестки устойчивого развития получила поддержку

Одним из оснований для поддержки, по его мнению, стало то, что "неразбериха всем надоела". Про устойчивое развитие говорил в том числе Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.
А в целом в этом году Форум посетило более 19 тысяч участников из 145 стран мира.
В этом году почетным гостем Петербургского международного экономического форума стал Си Цзиньпин, который также посетил Россию с государственным визитом, также были и иные главы государств, 14 стран было представлено на уровне вице-президентов и премьер- министров
Также в мероприятиях форума приняли участие главы ведущих организаций и объединений- ШОС, СНГ, Форум стран- экспортеров природного газа и некоторые другие.
Журналистов аккредитовалось 4814 человек со всего мира.
В этом году количество партнеров форума почти в полтора раза превысило прошлогодние показатели. Среди новых компаний - две крупнейшие компании Саудовской Аравии, одна из них - нефтяная, другая - многопрофильная производственная.
Такое большое количество участников, считает Антон Кобяков, далеко не в последнюю очередь вызвано тем, что "антироссийская истерия сделала русский тренд модным". Особенно она сегодня наблюдается в США, и американская делегация была второй по численности после китайской.
"Впервые рекламодателем выступила американская компания Фейсбук", - добавил Антон Кобяков.
"С каждым годом число стран, желающих рассмотреть бизнес- отношения в качестве двусторонних растет, и в рамках ПМЭФ уже не справляется, потому как у нас уже просто не хватает специалистов
У нас один из министров ведет 13 межправокмиссий. Ну как ему набегаться?",- добавил Антон Кобяков.
В качестве решения чуть выше упомянутой проблемы он предположил, что повестка межстранового сотрудничества будет "разноситься на разные форумы".
Говоря о содержательном наполнении завершившегося Форума, Антон Кобяков отметил, что организаторы "составили эффективную, как мы считаем, повестку и программу. На форуме впервые несколько тематических зон, среди, которых, в частности, "Территория инноваций", она выступила агрегатором всех активностей компаний, которые занимаются стартапами, будем эту практику продолжать",- добавил Антон Кобяков.
"И мы впервые на Петербургском форуме были свидетелями представленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, на прошлой неделе она обсуждалась у Президента. Ни в одной стране такого концептуального видения представлено не было",- добавил Антон Кобяков.
Успех форума может говорить о том, что Санкт-Петербург обрел статус мирового экономического центра.
В этом году был побит абсолютный рекорд по объему подписанных соглашений.
"На площадках форума подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей. И это речь идет только о тех соглашениях, которые не являются коммерческой тайной", - добавил Антон Кобяков.
Журналистов аккредитовалось 4814 человек со всего мира.
В этом году количество партнеров форума почти в полтора раза превысило прошлогодние показатели. Среди новых компаний - две крупнейшие компании Саудовской Аравии, одна из них - нефтяная, другая - многопрофильная производственная.
Такое большое количество участников, считает Антон Кобяков, далеко не в последнюю очередь вызвано тем, что "антироссийская истерия сделала русский тренд модным". Особенно она сегодня наблюдается в США, и американская делегация была второй по численности после китайской.
"Впервые рекламодателем выступила американская компания Фейсбук", - добавил Антон Кобяков.
"С каждым годом число стран, желающих рассмотреть бизнес- отношения в качестве двусторонних растет, и в рамках ПМЭФ уже не справляется, потому как у нас уже просто не хватает специалистов
У нас один из министров ведет 13 межправокмиссий. Ну как ему набегаться?",- добавил Антон Кобяков.
В качестве решения чуть выше упомянутой проблемы он предположил, что повестка межстранового сотрудничества будет "разноситься на разные форумы".
Говоря о содержательном наполнении завершившегося Форума, Антон Кобяков отметил, что организаторы "составили эффективную, как мы считаем, повестку и программу. На форуме впервые несколько тематических зон, среди, которых, в частности, "Территория инноваций", она выступила агрегатором всех активностей компаний, которые занимаются стартапами, будем эту практику продолжать",- добавил Антон Кобяков.
"И мы впервые на Петербургском форуме были свидетелями представленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, на прошлой неделе она обсуждалась у Президента. Ни в одной стране такого концептуального видения представлено не было",- добавил Антон Кобяков.
Успех форума может говорить о том, что Санкт-Петербург обрел статус мирового экономического центра.
В этом году был побит абсолютный рекорд по объему подписанных соглашений.
"На площадках форума подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей. И это речь идет только о тех соглашениях, которые не являются коммерческой тайной", - добавил Антон Кобяков.