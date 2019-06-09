Антон Кобяков: тема о формировании повестки устойчивого развития получила поддержку 🔊 Воспроизвести Петербургский международный экономический форум 2019 года проходил под девизом "Формируя повестку устойчивого развития", и эта тема получила поддержку в тезисах выступавших на панельных дискуссиях и иных мероприятиях форума. Об этом заявил советник Президента России, заместитель председателя оргкомитета Форума Антон Кобяков на пресс-конференции 8 июня в Санкт-Петербурге.



Одним из оснований для поддержки, по его мнению, стало то, что "неразбериха всем надоела". Про устойчивое развитие говорил в том числе Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.



А в целом в этом году Форум посетило более 19 тысяч участников из 145 стран мира.



В этом году почетным гостем Петербургского международного экономического форума стал Си Цзиньпин, который также посетил Россию с государственным визитом, также были и иные главы государств, 14 стран было представлено на уровне вице-президентов и премьер- министров Одним из оснований для поддержки, по его мнению, стало то, что "неразбериха всем надоела". Про устойчивое развитие говорил в том числе Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.А в целом в этом году Форум посетило более 19 тысяч участников из 145 стран мира.В этом году почетным гостем Петербургского международного экономического форума стал Си Цзиньпин, который также посетил Россию с государственным визитом, также были и иные главы государств, 14 стран было представлено на уровне вице-президентов и премьер- министров



Журналистов аккредитовалось 4814 человек со всего мира.



В этом году количество партнеров форума почти в полтора раза превысило прошлогодние показатели. Среди новых компаний - две крупнейшие компании Саудовской Аравии, одна из них - нефтяная, другая - многопрофильная производственная.



Такое большое количество участников, считает Антон Кобяков, далеко не в последнюю очередь вызвано тем, что "антироссийская истерия сделала русский тренд модным". Особенно она сегодня наблюдается в США, и американская делегация была второй по численности после китайской.



"Впервые рекламодателем выступила американская компания Фейсбук", - добавил Антон Кобяков.







"С каждым годом число стран, желающих рассмотреть бизнес- отношения в качестве двусторонних растет, и в рамках ПМЭФ уже не справляется, потому как у нас уже просто не хватает специалистов



У нас один из министров ведет 13 межправокмиссий. Ну как ему набегаться?",- добавил Антон Кобяков.



В качестве решения чуть выше упомянутой проблемы он предположил, что повестка межстранового сотрудничества будет "разноситься на разные форумы".



Говоря о содержательном наполнении завершившегося Форума, Антон Кобяков отметил, что организаторы "составили эффективную, как мы считаем, повестку и программу. На форуме впервые несколько тематических зон, среди, которых, в частности, "Территория инноваций", она выступила агрегатором всех активностей компаний, которые занимаются стартапами, будем эту практику продолжать",- добавил Антон Кобяков.







"И мы впервые на Петербургском форуме были свидетелями представленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, на прошлой неделе она обсуждалась у Президента. Ни в одной стране такого концептуального видения представлено не было",- добавил Антон Кобяков.



Успех форума может говорить о том, что Санкт-Петербург обрел статус мирового экономического центра.



В этом году был побит абсолютный рекорд по объему подписанных соглашений.



"На площадках форума подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей. И это речь идет только о тех соглашениях, которые не являются коммерческой тайной", - добавил Антон Кобяков.



Также в мероприятиях форума приняли участие главы ведущих организаций и объединений- ШОС, СНГ, Форум стран- экспортеров природного газа и некоторые другие.Журналистов аккредитовалось 4814 человек со всего мира.В этом году количество партнеров форума почти в полтора раза превысило прошлогодние показатели. Среди новых компаний - две крупнейшие компании Саудовской Аравии, одна из них - нефтяная, другая - многопрофильная производственная.Такое большое количество участников, считает Антон Кобяков, далеко не в последнюю очередь вызвано тем, что "антироссийская истерия сделала русский тренд модным". Особенно она сегодня наблюдается в США, и американская делегация была второй по численности после китайской."Впервые рекламодателем выступила американская компания Фейсбук", - добавил Антон Кобяков.О масштабности форума говорит в том числе то, что в рамках деловой программы Форума- более 170 деловых мероприятий, около 100 панельных дискуссий, тематических круглых столов, прошли 17 страновых диалогов"С каждым годом число стран, желающих рассмотреть бизнес- отношения в качестве двусторонних растет, и в рамках ПМЭФ уже не справляется, потому как у нас уже просто не хватает специалистовУ нас один из министров ведет 13 межправокмиссий. Ну как ему набегаться?",- добавил Антон Кобяков.В качестве решения чуть выше упомянутой проблемы он предположил, что повестка межстранового сотрудничества будет "разноситься на разные форумы".Говоря о содержательном наполнении завершившегося Форума, Антон Кобяков отметил, что организаторы "составили эффективную, как мы считаем, повестку и программу. На форуме впервые несколько тематических зон, среди, которых, в частности, "Территория инноваций", она выступила агрегатором всех активностей компаний, которые занимаются стартапами, будем эту практику продолжать",- добавил Антон Кобяков.Также в качестве одного из наиболее интересных мероприятий он выделил проходящий уже не первый год региональный форум "Деловой двадцатки", а также то, что в стартовый день Форума по уже сложившейся традиции организаторы на площадке собрали представителей малого и среднего бизнеса."И мы впервые на Петербургском форуме были свидетелями представленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, на прошлой неделе она обсуждалась у Президента. Ни в одной стране такого концептуального видения представлено не было",- добавил Антон Кобяков.Успех форума может говорить о том, что Санкт-Петербург обрел статус мирового экономического центра.В этом году был побит абсолютный рекорд по объему подписанных соглашений."На площадках форума подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей. И это речь идет только о тех соглашениях, которые не являются коммерческой тайной", - добавил Антон Кобяков. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: экономика, в России Ключевые слова: Петербургский международный экономический форум, САнкт_Петербург География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 175 раз Комментарии