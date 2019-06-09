Главная >> Новости >> культура, в странах Балтии >> В Вильнюсе отметили День русской культуры

В Вильнюсе отметили День русской культуры

Мероприятие проводилось в форме народного гулянья в парке Вингис





Празднование Дня русской культуры, организованное общественной организацией русскоязычной диаспоры "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ, департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии российской столицы, прошло в субботу в столице Литвы в 17-й раз. Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей Вильнюса, его посещают тысячи человек.

"Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причем не только у русскоязычных жителей", - сказал на открытии праздника посол РФ Александр Удальцов.

Мероприятие проводится в форме народного гулянья в парке Вингис. Гости праздника имеют возможность познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые в том числе представляют специально приехавшие мастера из России, отведать блюда русской кухни. На Дне русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса.
Украшением праздника стало выступление обладателя уникального голоса, певца, актера и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко, сообщает ТАСС.

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"

Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: День русской культуры
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 414 раз
добавлена сегодня, 9 июня, 10:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка