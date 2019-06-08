«EXPO 2020» - что Литва покажет в Дубае 🔊 Воспроизвести







До выставки «EXPO 2020» осталось ровно 500 дней. Это стало поводом, чтобы в Вильнюсе, в конференц-зале Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса, представить проект литовского павильона в Дубае.



Традиционная всемирная выставка является площадкой новых идей и технологий, а также служит платформой для экономического, социального и экологического развития.



«EXPO 2020» пройдёт под лозунгом «Соединяя умы, создаём будущее». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей.



Литовский павильон будет стоять между павильонами Швеции и Словении. Литве придётся постараться, чтобы не потеряться на этом фоне: «соседи» на свои проекты выделили на несколько миллионов евро больше. К примеру, Словении павильон обойдётся в 10 млн евро. Традиционная всемирная выставка является площадкой новых идей и технологий, а также служит платформой для экономического, социального и экологического развития.«EXPO 2020» пройдёт под лозунгом «Соединяя умы, создаём будущее». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей.Литовский павильон будет стоять между павильонами Швеции и Словении. Литве придётся постараться, чтобы не потеряться на этом фоне: «соседи» на свои проекты выделили на несколько миллионов евро больше. К примеру, Словении павильон обойдётся в 10 млн евро.



«Всего на проект выделено 6,5 млн евро. Но так как появляются незапланированные расходы, нам нужно по миллиону на каждый год выставки. Не думаю, что от этого в бюджете Литвы создастся большая дыра», - добавил Р.Янкаускас.



Конкурс на лучший проект литовского павильона выиграло предприятие «Baukas», предложившее свой «Openarium» (авторы - архитекторы Эдита Бружикайте, Мантас Чекайтис, Миндаугас Бучас и другие).











Павильон Литвы в Дубае будет построен на участке в 15,5 акров. С нашей замечательной страной желающие могут познакомиться самыми разными способами – пробуя блюда национальной кухни, при помощи произведений искусства и др.



Архитекторы считают самой трудной задачей создать в павильоне охлаждение, чтобы здание не перегревалось. Так как планируется строить из дерева, особо важным станет пожарная безопасность.



Во время презентации проекта её оранизаторы призывали ехать на выставку в Дубай вместо «традиционного отпуска в Турции». Входной билет на выставку будет стоить от 30 до 100 евро.



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По словам генерального комиссара литовской экспозиции на этой всемирной выставке Ромаса Янкаускаса, не самым богатым странам-участницам павильоны оплатят организаторы. Литва же едет туда за свои средства.«Всего на проект выделено 6,5 млн евро. Но так как появляются незапланированные расходы, нам нужно по миллиону на каждый год выставки. Не думаю, что от этого в бюджете Литвы создастся большая дыра», - добавил Р.Янкаускас.Конкурс на лучший проект литовского павильона выиграло предприятие «Baukas», предложившее свой «Openarium» (авторы - архитекторы Эдита Бружикайте, Мантас Чекайтис, Миндаугас Бучас и другие).Павильон Литвы в Дубае будет построен на участке в 15,5 акров. С нашей замечательной страной желающие могут познакомиться самыми разными способами – пробуя блюда национальной кухни, при помощи произведений искусства и др.Архитекторы считают самой трудной задачей создать в павильоне охлаждение, чтобы здание не перегревалось. Так как планируется строить из дерева, особо важным станет пожарная безопасность.Во время презентации проекта её оранизаторы призывали ехать на выставку в Дубай вместо «традиционного отпуска в Турции». Входной билет на выставку будет стоить от 30 до 100 евро. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в мире, в странах Балтии Ключевые слова: «EXPO 2020» — статья прочитана 135 раз Комментарии