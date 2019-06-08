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Больше, чем ничья





Национальная сборная Литвы в 3-м туре отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу - 2020 на своём поле не смогла обыграть сборную Люксембурга. Но в Литве ничью восприняла с воодушевлением.

И дело здесь не только в том, что, как писал "Обзор" перед стартом квалификационного раунда, что Люксембург в рейтинге ФИФА находился гораздо выше Литвы (86 и 133 места соответственно) и не в том, что первый матч этих команд закончился победой Люксембурга на своём поле со счётом 2:1.

Футболисты литовской команды, как водится на постсоветском пространстве, сначала загнали себя в угол, когда уже на 42-й минуте матча Саулюс Миколюнас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. И случилось это уже тогда, когда гости вели в счёте (мяч на 20-й минуте забил Ж.Родригес).
С первых минут поединка было видно, что хозяева настроены во что бы то ни стало победить "какой-то там" Люксембург, однако, гости в очередной раз весьма доходчиво демонстрировали, что они не лыком шиты и старые представления о силе встречавшихся в Вильнюсе команд давно пора отправить на свалку. Отсюда и через грубая порой игра литовских футболистов.

На второй тайм сборная Люксембурга вышла, судя по всему, с уверенностью в том, что победа от них уже никуда не денется. Хозяева же, проведя довольно быстро все три замены, избрали тактику "пан или пропал", то и дело прессингуя в одиночку (в лучшем случае, в 2-3 игрока) защитников соперника. Плюс надежда на быстрые контратаки и длинный пас вперёд. И в одной из таких контратак вышедший на замену Каролис Лаукжямис зацепился за мяч, справа вошёл в штрафную соперника и отбросил мяч себе под удар. Но в итоге получился идеальный пас на Арвидаса Новиковаса, который метров с десяти сильнейшим ударом буквально прошил защиту гостей.

Случилось это на 74-й минуте.



Удивительно, но с той поры инициативой стали владеть хозяева. Вплоть до 4-й компенсированной минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён ещё один игрок сборной Литвы - Модестас Воробьёвас. Однако гости так и не успели воспользоваться ещё одним подарком - слишком мало времени оставалось до финального свистка.

Фото LFF

Арвидас Новиковас празднует гол
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, Результаты, отборочный, квалификационный, чемпионат Европы 2020
статья прочитана 112 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 11:20

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