Больше, чем ничья 🔊 Воспроизвести







Национальная сборная Литвы в 3-м туре отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу - 2020 на своём поле не смогла обыграть сборную Люксембурга. Но в Литве ничью восприняла с воодушевлением.



И дело здесь не только в том, что, как



Футболисты литовской команды, как водится на постсоветском пространстве, сначала загнали себя в угол, когда уже на 42-й минуте матча Саулюс Миколюнас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. И случилось это уже тогда, когда гости вели в счёте (мяч на 20-й минуте забил Ж.Родригес). И дело здесь не только в том, что, как писал "Обзор" перед стартом квалификационного раунда, что Люксембург в рейтинге ФИФА находился гораздо выше Литвы (86 и 133 места соответственно) и не в том, что первый матч этих команд закончился победой Люксембурга на своём поле со счётом 2:1.Футболисты литовской команды, как водится на постсоветском пространстве, сначала загнали себя в угол, когда уже на 42-й минуте матча Саулюс Миколюнас был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. И случилось это уже тогда, когда гости вели в счёте (мяч на 20-й минуте забил Ж.Родригес).



На второй тайм сборная Люксембурга вышла, судя по всему, с уверенностью в том, что победа от них уже никуда не денется. Хозяева же, проведя довольно быстро все три замены, избрали тактику "пан или пропал", то и дело прессингуя в одиночку (в лучшем случае, в 2-3 игрока) защитников соперника. Плюс надежда на быстрые контратаки и длинный пас вперёд. И в одной из таких контратак вышедший на замену Каролис Лаукжямис зацепился за мяч, справа вошёл в штрафную соперника и отбросил мяч себе под удар. Но в итоге получился идеальный пас на Арвидаса Новиковаса, который метров с десяти сильнейшим ударом буквально прошил защиту гостей.



Случилось это на 74-й минуте.







Удивительно, но с той поры инициативой стали владеть хозяева. Вплоть до 4-й компенсированной минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён ещё один игрок сборной Литвы - Модестас Воробьёвас. Однако гости так и не успели воспользоваться ещё одним подарком - слишком мало времени оставалось до финального свистка.



Фото LFF



Арвидас Новиковас празднует гол С первых минут поединка было видно, что хозяева настроены во что бы то ни стало победить "какой-то там" Люксембург, однако, гости в очередной раз весьма доходчиво демонстрировали, что они не лыком шиты и старые представления о силе встречавшихся в Вильнюсе команд давно пора отправить на свалку. Отсюда и через грубая порой игра литовских футболистов.На второй тайм сборная Люксембурга вышла, судя по всему, с уверенностью в том, что победа от них уже никуда не денется. Хозяева же, проведя довольно быстро все три замены, избрали тактику "пан или пропал", то и дело прессингуя в одиночку (в лучшем случае, в 2-3 игрока) защитников соперника. Плюс надежда на быстрые контратаки и длинный пас вперёд. И в одной из таких контратак вышедший на замену Каролис Лаукжямис зацепился за мяч, справа вошёл в штрафную соперника и отбросил мяч себе под удар. Но в итоге получился идеальный пас на Арвидаса Новиковаса, который метров с десяти сильнейшим ударом буквально прошил защиту гостей.Случилось это на 74-й минуте.Удивительно, но с той поры инициативой стали владеть хозяева. Вплоть до 4-й компенсированной минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён ещё один игрок сборной Литвы - Модестас Воробьёвас. Однако гости так и не успели воспользоваться ещё одним подарком - слишком мало времени оставалось до финального свистка. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Результаты, отборочный, квалификационный, чемпионат Европы 2020 — статья прочитана 112 раз Комментарии