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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Закрыт новостной портал Lietuvos zinios
Закрыт интернет-портал ликвидированной ежедневной газеты Lietuvos zinios – lzinios.lt.
Портал недоступен для пользователей с пятницы.
Последний печатный номер Lietuvos zinios вышел в конце апреля.
Achemos grupe утверждает, что компания, в управлении которой находились газета Lietuvos zinios, газета Йонавского района Naujienos и интернет-порталы этих изданий, долго работала убыточно и было принято решение больше ее не дотировать.
В прошлом году предприятие Lietuvos zinios понесло 963,3 тыс. евро чистых убытков.
Lietuvos zinios была одной из старейших литовских газет, она была создана в июне 1909 года.
В 1990–1993 годах эту газету издавал совет Литовской социал-демократической партии, в ноябре 1993 года акции Lietuvos zinios купила Achemos grupe.
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: закрытие, СМИ, портал, Lietuvos zinios
География: Литва
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