«Плюс один» к архитектуре Вильнюса 🔊 Воспроизвести







Литву посещает всё большее число туристов, которые хотят увидеть здесь что-то интересное, невиданное ими. Приятным дополнением туристически-архитектурного «меню» Вильнюса станет ещё один бизнес-центр.



На правом берегу реки Нерис завершается строительство делового центра «Green Hall 3». Современный бизнес-центр, где современные технологии и природа работают вместе, станет украшением деловой инфраструктуры Вильнюса.



Офисный центр стал завершением долины «Green Hall». «Два центра уже были построены здесь ранее, но для полноты композиции не хватало третьего», - отметил Антанас Гвилдис, генеральный директор UAB «Archinova», руководитель проекта «Green Hall 3».



Благодаря фасадному остеклению офисные помещения здания имеют хороший доступ солнечного света. Изнутри открывается неповторимая панорама города. На правом берегу реки Нерис завершается строительство делового центра «Green Hall 3». Современный бизнес-центр, где современные технологии и природа работают вместе, станет украшением деловой инфраструктуры Вильнюса.Офисный центр стал завершением долины «Green Hall». «Два центра уже были построены здесь ранее, но для полноты композиции не хватало третьего», - отметил Антанас Гвилдис, генеральный директор UAB «Archinova», руководитель проекта «Green Hall 3».Благодаря фасадному остеклению офисные помещения здания имеют хороший доступ солнечного света. Изнутри открывается неповторимая панорама города.



Как и в других зданиях долины «Green Hall», в «Green Hall 3» большое внимание уделяется интеграции здания в окружающую среду и энергоэффективности.











Уникальная форма фасада обеспечивает функцию солнечного контроля не только для максимального использования естественного света на рабочих местах, но и для снижения затрат на охлаждение и обогрев помещений. Количество дневного света увеличивается за счет открытого атриума через все этажи здания.



«Мы чувствуем большой интерес потенциальных арендаторов к новому бизнес-центру, но окончательные контракты ещё не подписаны, поэтому мы открыты и для других клиентов», - говорил глава «Urban Inventors» Лёнгинас Шепетис.



Общая сумма инвестиций в долину «Green Hall» составит более 42 миллионов евро, из которых 9 миллионов инвестировано в «Green Hall 3» и приведение в порядок окружающей среды.



По словам Лёнгинаса Шепетиса, это не просто стройка бизнес-центра, это прежде всего вклад в архитектурное наследие Вильнюса.



«Форма здания похожа на пропеллер – фасад будто движется от прямой линии по наклонной. Немногие города могут похвастаться такими выразительными офисными зданиями», - сказал архитектор ЗАО «Archinova» Эдимтас Шимелюнас.Как и в других зданиях долины «Green Hall», в «Green Hall 3» большое внимание уделяется интеграции здания в окружающую среду и энергоэффективности.Уникальная форма фасада обеспечивает функцию солнечного контроля не только для максимального использования естественного света на рабочих местах, но и для снижения затрат на охлаждение и обогрев помещений. Количество дневного света увеличивается за счет открытого атриума через все этажи здания.«Мы чувствуем большой интерес потенциальных арендаторов к новому бизнес-центру, но окончательные контракты ещё не подписаны, поэтому мы открыты и для других клиентов», - говорил глава «Urban Inventors» Лёнгинас Шепетис.Общая сумма инвестиций в долину «Green Hall» составит более 42 миллионов евро, из которых 9 миллионов инвестировано в «Green Hall 3» и приведение в порядок окружающей среды.По словам Лёнгинаса Шепетиса, это не просто стройка бизнес-центра, это прежде всего вклад в архитектурное наследие Вильнюса. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Green Hall, «Green Hall 3» — статья прочитана 139 раз Комментарии