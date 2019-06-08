Главная >> Новости >> экономика, общество, в мире, технологии >> Facebook запретил устанавливать свои приложения на смартфоны Huawei
Загрузка...

Facebook запретил устанавливать свои приложения на смартфоны Huawei

© Фото: Christian Ohde, imago-images.de Globallookpress


Владельцы смартфонов больше не смогут устанавливать Facebook, Instagram и Whats App, сообщает ЗВЕЗДА.

Владельцы смартфонов китайского производства Huawei и Honor, которые уже установили приложения Facebook, Instagram и Whats App, смогут их обновлять, однако установка на новом устройстве больше невозможна, сообщает Reuters.

Разрыв отношений между американскими интернет-компаниями и китайскими производителями смартфонов также означает невозможность предустановки на гаджеты приложений Facebook.

Владельцы устройств, попавших под санкции, смогут при необходимости установить приложение вручную через интернет-магазин Google Play. Однако ранее Google закрыл доступ Huawei на использование ОС Android и магазина Play Store. Позднее компания выдала временную лицензию, срок которой истекает в конце лета 2019 года. Таким образом, если китайский производитель смартфонов и американский Google не смогут договориться, то установка приложения в скором времени будет невозможна.
Решение Facebook и Google о прекращении сотрудничества с Huawei связано с политикой, проводившейся президентом США Дональдом Трампом в отношении Китая. Ранее, в мае 2019 года, Министерство торговли США также приняло решение о внесении Huawei и 70 его подразделений в свой черный список компаний.
Загрузка...
tvzvezda.ru
Категории: экономика, общество, в мире, технологии
Ключевые слова: разведка, запрет, Facebook, Huawei, соцсети
статья прочитана 201 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка