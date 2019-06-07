Миллер подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины 🔊 Воспроизвести Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Ранее глава "Газпрома" отмечал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа для конечного потребителя на Украине примерно на четверть, сообщает



"Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее глава "Газпрома" отмечал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа для конечного потребителя на Украине примерно на четверть, сообщает ТАСС "Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума. "Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.



Глава "Газпрома" также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.



"Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет "Оппозиционная платформа - За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Этот контракт будет прямой между "Газпромом" и украинской компанией-оператором В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину", - сказал он.



Миллер отметил, что "пока не было никаких сигналов от нового украинского президента [Владимира Зеленского] по газовым вопросам". В связи с этим "Газпром" готов продолжить прямые контакты с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" по контракту на транзит и на поставку газа.



Ранее, 22 марта в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По ее итогам "Газпром" выразил готовность поставлять газ на Украину по более выгодной цене. В свою очередь украинская сторона заявила о готовности предложить России взаимовыгодные варианты продления транзитного контракта. На встрече Миллер также отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и отметил, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.



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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.



«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил Коболев. ТАСС Категории: экономика, политика Ключевые слова: договор, Газпром, цена, поставки, Нафтогаз География: Россия — статья прочитана 85 раз Комментарии