Washington Examiner США : по мнению Запада, новый украинский президент представляет угрозу для Путина 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Evgeniy Maloletka



Любовь народа к политикам — штука непредсказуемая. «Вашингтон икзэминер» верит в возможность любви русских к Зеленскому и надеется, что любовь эта оттолкнет их от Путина. Риск попадания пальцем в небо при этом очень велик: СМИ США уже не раз ошибались, пророча любовь русских то к Явлинскому, а то и даже к Горбачеву, возвращения которого в российскую политику в США серьезно ждали в 1990-е. Кода же кумиром россиян в 1989 году стал Ельцин, американцы долго не могли в это поверить. Очевидно, любовь у нас с ними разная.



Новичок в политике Владимир Зеленский, одержавший уверенную победу на президентских выборах благодаря своим антикоррупционным обещаниям, может ослабить российского президента Владимира Путина, говорят западные официальные лица. Новичок в политике Владимир Зеленский, одержавший уверенную победу на президентских выборах благодаря своим антикоррупционным обещаниям, может ослабить российского президента Владимира Путина, говорят западные официальные лица.



«Если он добьется успехов, российские граждане потребуют перемен от собственного правительства», — заявил «Вашингтон Икзэминер» один европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.



Американский представитель сказал об этом даже более выразительно. «Я думаю, это угроза существованию путинского режима», — заявил этот источник, не уполномоченный делать официальные заявления.



Администрация Трампа готовится помочь 41-летнему бывшему комику и актеру Зеленскому, который на апрельских выборах набрал 73 процента голосов. На прошлой неделе Трамп подписал письмо с приглашением Зеленскому посетить Вашингтон с государственным визитом, сделав это спустя всего несколько дней после его инаугурации. Бывший актер и комик вызвал недобрые предчувствия, взяв на работу советников, которые могут оказать плохое влияние на его планы по борьбе с коррупцией. Однако администрация Трампа считает, что Зеленский как президент сумеет сорвать российские попытки властвовать над Украиной.



«Будущее Украины на следующие пять лет будет определено в предстоящие три месяца», — сказал «Вашингтон Икзэминер» специальный представитель США по Украине Курт Волкер.



Предстоящие недели чрезвычайно важны, потому что Зеленский пользуется огромной популярностью, однако в парламенте страны преобладают его противники. Кроме того, Запад беспокоит то, что у нового президента есть как минимум один друг из числа крупных олигархов. Зеленский назначил главой своего аппарата юриста, связанного с Игорем Коломойским. Этот презираемый во внешнем мире олигарх создал банк, который был национализирован в 2016 году после получения срочной помощи на многие миллиарды долларов на фоне обвинений в хищениях и плохом управлении.



С другой стороны, Коломойский финансировал частные отряды боевиков, которые в 2014 году остановили российское наступление, а также поддержал кампанию Зеленского. Тем не менее близкие отношения между Зеленским и Коломойским могут заставить нового президента заботиться прежде всего о том, чтобы оправдать вложенные в него инвестиции Коломойского. Оправдание надежд Трампа на политическое партнерство с Зеленским — скептики сомневаются, что именно это будет приоритетом у бывшего комика.



«Усилят США поддержку Зеленскому или нет?— спрашивает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) Дональд Дженсен (Donald Jensen), — Это будет зависеть от того, насколько Зеленский сумеет убедить администрацию, что он станет активно и настойчиво проводить экономические реформы».



Зеленский пытается заверить Евросоюз и Соединенные Штаты в том, что у него есть искреннее желание и намерение реформировать Украину, и что западные страны должны быть заинтересованы в его успехе.



«Украина в составе ЕС — это смерть российского имперского проекта, — сказал он в среду в Брюсселе. — Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве». (Эту же фразу Порошенко сказал публично на пять дней раньше. После скандала проведенное Зеленским расследование выявило, что его спичрайтер продолжает «левачить» на Порошенко. Плюс это фраза на самом деле противоречит украинской идеологии: поскольку Украина сейчас не в ЕС и вряд ли когда-нибудь туда попадет, выходит, что «российскому имперскому проекту смерть не будет грозить никогда — прим. ред.)



В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины, использовав войска без знаков различия. Своими действиями она попыталась помешать бывшему советскому вассалу укрепить связи с Евросоюзом. Из-за этого конфликта российско-американские отношения круто спикировали вниз. Два соглашения о прекращении огня лишь частично остановили боевые действия, которые Россия до сих пор пытается представить как внутреннюю гражданскую войну.



Зеленский проводил свою кампанию под лозунгами об окончании войны, но Путин в ответ на его победу на выборах начал предлагать российские паспорта украинцам, живущим на подконтрольных Москве территориях, утверждая, что две страны являются «единым народом», у которого должно быть «общее гражданство».



На самом деле, после начала войны общественное мнение на Украине резко развернулось против России. Однако историческая близость, существующая между двумя обществами, — это не только проблема, но и приятная нам причина, по которой реформы на Украине могут создать проблемы Путину.



«Это другая модель для славянского мира, — сказал американский представитель, не уполномоченный делать публичные заявления. — Если реформы возможны на Украине, люди будут спрашивать, почему то же самое нельзя сделать в России».



Волкер изо всех сил подливает масла в огонь. Он публично расхваливает намерение украинского правительства в партнерстве с ЕС претворять в жизнь антимонопольное законодательство, которое вынудит олигархов отказаться от контроля над крупнейшими предприятиями и отраслями в обмен на освобождение от уголовного преследования и финансовую реабилитацию.



«Если хотите остановить коррупцию, остановите олигархическую систему, чтобы можно было возродить конкуренцию во всей экономике», — сказал Волкер.



Однако администрация Трампа на этой конкретной идее не настаивает, и Зеленскому придется самому решать, к каким реформам призывать во время выборов в парламент. Дженсен считает, что он вряд ли сможет завоевать большинство в парламенте без тыловой поддержки своего друга-олигарха [Коломойского], а на Украине полно других теневых воротил, которые видят в парламентских выборах хорошую возможность для продвижения своих интересов.



«Очень важно закулисное влияние, сопровождаемое большими деньгами, — заметил Волкер. — И между прочим, это не только Коломойский. Там много людей, которые попытаются это сделать. А этому человеку придется бороться с ними и добиваться успехов».



Автор: Джоэл Герке (Joel Gehrke) для Washington Examiner, США, перевод После распада Советского Союза в России и на Украине властвуют состоятельные олигархи. Если новый украинский президент Владимир Зеленский сумеет прижать к ногтю магнатов, это поставит в неловкое положение Путина и вынудит его пойти на реформы в собственной стране, считают представители Запада.«Если он добьется успехов, российские граждане потребуют перемен от собственного правительства», — заявил «Вашингтон Икзэминер» один европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.Американский представитель сказал об этом даже более выразительно. «Я думаю, это угроза существованию путинского режима», — заявил этот источник, не уполномоченный делать официальные заявления.Администрация Трампа готовится помочь 41-летнему бывшему комику и актеру Зеленскому, который на апрельских выборах набрал 73 процента голосов. На прошлой неделе Трамп подписал письмо с приглашением Зеленскому посетить Вашингтон с государственным визитом, сделав это спустя всего несколько дней после его инаугурации. Бывший актер и комик вызвал недобрые предчувствия, взяв на работу советников, которые могут оказать плохое влияние на его планы по борьбе с коррупцией. Однако администрация Трампа считает, что Зеленский как президент сумеет сорвать российские попытки властвовать над Украиной.«Будущее Украины на следующие пять лет будет определено в предстоящие три месяца», — сказал «Вашингтон Икзэминер» специальный представитель США по Украине Курт Волкер.Предстоящие недели чрезвычайно важны, потому что Зеленский пользуется огромной популярностью, однако в парламенте страны преобладают его противники. Кроме того, Запад беспокоит то, что у нового президента есть как минимум один друг из числа крупных олигархов. Зеленский назначил главой своего аппарата юриста, связанного с Игорем Коломойским. Этот презираемый во внешнем мире олигарх создал банк, который был национализирован в 2016 году после получения срочной помощи на многие миллиарды долларов на фоне обвинений в хищениях и плохом управлении.С другой стороны, Коломойский финансировал частные отряды боевиков, которые в 2014 году остановили российское наступление, а также поддержал кампанию Зеленского. Тем не менее близкие отношения между Зеленским и Коломойским могут заставить нового президента заботиться прежде всего о том, чтобы оправдать вложенные в него инвестиции Коломойского. Оправдание надежд Трампа на политическое партнерство с Зеленским — скептики сомневаются, что именно это будет приоритетом у бывшего комика.«Усилят США поддержку Зеленскому или нет?— спрашивает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis) Дональд Дженсен (Donald Jensen), — Это будет зависеть от того, насколько Зеленский сумеет убедить администрацию, что он станет активно и настойчиво проводить экономические реформы».Зеленский пытается заверить Евросоюз и Соединенные Штаты в том, что у него есть искреннее желание и намерение реформировать Украину, и что западные страны должны быть заинтересованы в его успехе.«Украина в составе ЕС — это смерть российского имперского проекта, — сказал он в среду в Брюсселе. — Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве». (Эту же фразу Порошенко сказал публично на пять дней раньше. После скандала проведенное Зеленским расследование выявило, что его спичрайтер продолжает «левачить» на Порошенко. Плюс это фраза на самом деле противоречит украинской идеологии: поскольку Украина сейчас не в ЕС и вряд ли когда-нибудь туда попадет, выходит, что «российскому имперскому проекту смерть не будет грозить никогда — прим. ред.)В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на восток Украины, использовав войска без знаков различия. Своими действиями она попыталась помешать бывшему советскому вассалу укрепить связи с Евросоюзом. Из-за этого конфликта российско-американские отношения круто спикировали вниз. Два соглашения о прекращении огня лишь частично остановили боевые действия, которые Россия до сих пор пытается представить как внутреннюю гражданскую войну.Зеленский проводил свою кампанию под лозунгами об окончании войны, но Путин в ответ на его победу на выборах начал предлагать российские паспорта украинцам, живущим на подконтрольных Москве территориях, утверждая, что две страны являются «единым народом», у которого должно быть «общее гражданство».На самом деле, после начала войны общественное мнение на Украине резко развернулось против России. Однако историческая близость, существующая между двумя обществами, — это не только проблема, но и приятная нам причина, по которой реформы на Украине могут создать проблемы Путину.«Это другая модель для славянского мира, — сказал американский представитель, не уполномоченный делать публичные заявления. — Если реформы возможны на Украине, люди будут спрашивать, почему то же самое нельзя сделать в России».Волкер изо всех сил подливает масла в огонь. Он публично расхваливает намерение украинского правительства в партнерстве с ЕС претворять в жизнь антимонопольное законодательство, которое вынудит олигархов отказаться от контроля над крупнейшими предприятиями и отраслями в обмен на освобождение от уголовного преследования и финансовую реабилитацию.«Если хотите остановить коррупцию, остановите олигархическую систему, чтобы можно было возродить конкуренцию во всей экономике», — сказал Волкер.Однако администрация Трампа на этой конкретной идее не настаивает, и Зеленскому придется самому решать, к каким реформам призывать во время выборов в парламент. Дженсен считает, что он вряд ли сможет завоевать большинство в парламенте без тыловой поддержки своего друга-олигарха [Коломойского], а на Украине полно других теневых воротил, которые видят в парламентских выборах хорошую возможность для продвижения своих интересов.«Очень важно закулисное влияние, сопровождаемое большими деньгами, — заметил Волкер. — И между прочим, это не только Коломойский. Там много людей, которые попытаются это сделать. А этому человеку придется бороться с ними и добиваться успехов».Автор: Джоэл Герке (Joel Gehrke) для Washington Examiner, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, Зеленский — статья прочитана 110 раз Комментарии