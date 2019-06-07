Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Никольский



Президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то, сообщает



"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.



Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. "Я говорю серьезно, а они смеются", - отметил Путин с улыбкой.



"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.



Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. "Это точно. Много талантов, и один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа - "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то, сообщает РИА Новости "Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. "Я говорю серьезно, а они смеются", - отметил Путин с улыбкой."Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. "Это точно. Много талантов, и один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа - "принц" и "нищий". И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин. ria.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, Зеленский География: Россия — статья прочитана 110 раз Комментарии