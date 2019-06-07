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Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии
Британский премьер останется главой тори до объявления ее преемника, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом стало известно в четверг из сообщения для прессы, опубликованного парламентским Комитетом 1922, объединяющим рядовых депутатов-тори и определяющим вопросы выбора или смены лидера консерваторов.
"Тереза Мэй продолжит оставаться действующим главой Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", - говорится в документе.
24 мая Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Теперь она стала исполняющей обязанности лидера партии, при этом оставшись во главе правительства, пока не завершится процесс выбора нового главы тори, который начнется 10 июня и завершится не позднее 28 июля.
ТАСС
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