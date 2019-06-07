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Г. Науседа обсудил с лидерами ИАПЛ вероятное присоединение партии к правящему большинству



Избранный президент Гитанас Науседа в пятницу обсудил с лидерами Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПО - СХС) их вероятное присоединение к правящему большинству.

Председатель партии Вальдемар Томашевский повторил журналистам, что вскоре на заседании совета партии будет принято решение, вести ли переговоры о коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией "Порядок и справедливость" (ПС).

"Такой вопрос возник, и мы так и сказали, что сегодня у нас будет заседание совета (партии – ред.). Решений, начинать переговоры или нет, еще нет. Они будут сегодня", – сказал В. Томашевский, который пришел на встречу вместе с главой парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ритой Тамашюнене.
Он не ответил на вопрос, какое решение предложит партии он сам: "Сначала я хочу спросить мнение членов совета".

В. Томашевский сказал, что посты в сейме или правительстве для ИАПЛ – не самое главное.

"Посты для нас не самое главное, это лишь средство для проведения в жизнь программы", – сказал глава партии.

ИАПЛ - СХС на переговорах о коалиции поднимет вопрос об увеличении пособий на детей, снижения цен на лекарства для пенсионеров, расширении полномочий муниципалитетов и развития региональной инфраструктуры.

У коалиции "аграриев", "социал-трудовиков" и представителей ПС должно быть 69 мандатов в сейме из 141. Если к ней подключатся "поляки", то голосов будет 77.

В подписанном на прошлой неделе меморандуме трех партий намечено, что премьером остается работать Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма должен отойти "социал-трудовикам".

В. Томашевский также выразил поддержку программным положениям избранного президента, связанным с планами уменьшения социального отчуждения и создания государства благосостояния.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 июня, 18:09

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