Г. Науседа обсудил с лидерами ИАПЛ вероятное присоединение партии к правящему большинству 🔊 Воспроизвести



Избранный президент Гитанас Науседа в пятницу обсудил с лидерами Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПО - СХС) их вероятное присоединение к правящему большинству.



Председатель партии Вальдемар Томашевский повторил журналистам, что вскоре на заседании совета партии будет принято решение, вести ли переговоры о коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией "Порядок и справедливость" (ПС).



"Такой вопрос возник, и мы так и сказали, что сегодня у нас будет заседание совета (партии – ред.). Решений, начинать переговоры или нет, еще нет. Они будут сегодня", – сказал В. Томашевский, который пришел на встречу вместе с главой парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ритой Тамашюнене. Избранный президент Гитанас Науседа в пятницу обсудил с лидерами Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПО - СХС) их вероятное присоединение к правящему большинству.Председатель партии Вальдемар Томашевский повторил журналистам, что вскоре на заседании совета партии будет принято решение, вести ли переговоры о коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партией "Порядок и справедливость" (ПС)."Такой вопрос возник, и мы так и сказали, что сегодня у нас будет заседание совета (партии – ред.). Решений, начинать переговоры или нет, еще нет. Они будут сегодня", – сказал В. Томашевский, который пришел на встречу вместе с главой парламентской фракции ИАПЛ-СХС Ритой Тамашюнене. Он не ответил на вопрос, какое решение предложит партии он сам: "Сначала я хочу спросить мнение членов совета".



В. Томашевский сказал, что посты в сейме или правительстве для ИАПЛ – не самое главное.



"Посты для нас не самое главное, это лишь средство для проведения в жизнь программы", – сказал глава партии.



ИАПЛ - СХС на переговорах о коалиции поднимет вопрос об увеличении пособий на детей, снижения цен на лекарства для пенсионеров, расширении полномочий муниципалитетов и развития региональной инфраструктуры.



У коалиции "аграриев", "социал-трудовиков" и представителей ПС должно быть 69 мандатов в сейме из 141. Если к ней подключатся "поляки", то голосов будет 77.



В подписанном на прошлой неделе меморандуме трех партий намечено, что премьером остается работать Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма должен отойти "социал-трудовикам".



В. Томашевский также выразил поддержку программным положениям избранного президента, связанным с планами уменьшения социального отчуждения и создания государства благосостояния. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии