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К соседям - под парусами





В конце августа – начале сентября группа калининградских спортсменов - любителей экстремальных видов спорта - планирует совершить первый в истории известного калининградского клуба виндсерфинга «Глаз ветра» переход по маршруту Зеленоградск - Клайпеда и обратно.

Для перемещения предполагается использование виндсёрфингов и кайтов.

Состав участников будет разношерстным. «Костяк» составят опытные райдеры, известные своими достижениями на российских и международных соревнованиях разного уровня, такие как: Олег Еропунов (Фантик), Владимир Левинец, Олег Городничев (Дельфин), Александр Кузин, Анатолий Батькин, Андрей Оборенко и другие.

Так же примут участие и начинающие спортсмены. Подготовкой спортсменов, а их около 20 человек, руководит Сергей Викторович Павленко.
Планируется совершить заходы на ночёвку в Рыбачий и Юодкранте.

Справочная информация:

Клуб виндсёрфинга и водных видов спорта «Глаз ветра» под руководством Владимира Левинца существует более 20 лет. Он принял эстафету славных спортивных традиций от Калининградского Яхт-клуба. На сегодняшний день является региональным центром экстремальных видов парусного спорта. Десятки людей совершенно разного возраста, начиная со школьников, заканчивая людьми в самом расцвете сил проводят все свое свободное время на территории клуба. Начинающие спортсмены получают теплую дружескую поддержку от старших товарищей, а их опытные коллеги получают удовлетворение от возможности поделиться накопленным опытом…



Андрей РУДОМЁТКИН, специально для «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Клуб виндсёрфинга и водных видов спорта, «Глаз ветра»
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добавлена сегодня, 8 июня, 09:20

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