Правительство Москвы увязло в судах с литовской стороной по поводу Дома Москвы в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести







Представители московской стороны в последнее время увязли в судах с литовской стороной по поводу функционирования Дома Москвы в Вильнюсе. Об этом сообщил министр правительства Москвы Сергей Черёмин 6 июня в Санкт-Петербурге на панельной дискуссии "Россия - Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству".



Это, по словам московского чиновника, является одним из показателей того, что отношения Москвы с литовской стороной являются наиболее холодными из всех прибалтийских государств.



Хотя, обратил он внимание, если в целом характеризовать отношения Москвы со странами Евросоюза, то, несмотря на сложную политическую ситуацию, они хорошие. Хорошие с крупнейшими европейскими столицами, с макрорегионами, даже с небольшими государствами - с Чехией, с Финляндией. Это, по словам московского чиновника, является одним из показателей того, что отношения Москвы с литовской стороной являются наиболее холодными из всех прибалтийских государств.Хотя, обратил он внимание, если в целом характеризовать отношения Москвы со странами Евросоюза, то, несмотря на сложную политическую ситуацию, они хорошие. Хорошие с крупнейшими европейскими столицами, с макрорегионами, даже с небольшими государствами - с Чехией, с Финляндией. "Несмотря на недоверие на политическом уровне - эти отношения только укреплялись. Если брать Прибалтику, то отношения немножко иные. С Латвией - самые хорошие и добрые, там второй год будет проходить российский бал, и упоминался уже Дом Москвы, который является показателем культурно-гуманитарный центр присутствия. Но это - не плацдарм. Там существует прекрасная библиотека Михаила Задорнова, проходят курсы русского языка, которые особо востребованы среди наших соотечественников.



У нас работает около 80 предприятий с латвийским капиталом. Товарооборот растет, но не так как со странами Евросоюза в целом, - добавил Сергей Черёмин. - И благодаря этим прагматическим отношениям Московского правительства с Рижской думой программу сотрудничества мы планируем переподписать и с новым руководством. Охватывала все сферы, начиная от транспорта и заканчивая культурой и туризмом. Это - реальные соглашения, которые приводят впоследствии к обмену делегациями".



Фото из архива "Обзора" Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: политика, история, в странах Балтии Ключевые слова: Дом Москвы в Вильнюсе — статья прочитана 62 раза Комментарии