Министр юстиции: Литва должна закрыть страницу о тюрьме ЦРУ, дать оценку опыту 🔊 Воспроизвести



Рассказавший о действиях Литвы в деле о секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс говорит, что Литва должна закрыть эту страницу и предотвратить подобные случаи в будущем.



Министр рассказал Совету министров Евросоюза (ЕС) в Страсбурге, как Литва проводит в жизнь вывод Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что в стране в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.



"Я рад конструктивному диалогу с комитетом в проведении в жизнь принятых в деле ЕСПЧ решений. Литва должна закрыть эту страницу и дать оценку горькому опыту, чтобы в дальнейшем не было подобных правовых прецедентов", - сказал для пресс-релиза министр. Рассказавший о действиях Литвы в деле о секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс говорит, что Литва должна закрыть эту страницу и предотвратить подобные случаи в будущем.Министр рассказал Совету министров Евросоюза (ЕС) в Страсбурге, как Литва проводит в жизнь вывод Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что в стране в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме."Я рад конструктивному диалогу с комитетом в проведении в жизнь принятых в деле ЕСПЧ решений. Литва должна закрыть эту страницу и дать оценку горькому опыту, чтобы в дальнейшем не было подобных правовых прецедентов", - сказал для пресс-релиза министр. По его словам, такие дела не делают Литве чести.



"Нам следует придерживаться нулевого принципа толерантности в отношении любых нарушений прав человека. В проведении в жизнь решений ЕСПЧ мы будем и в дальнейшем сотрудничать с комитетом, чтобы укреплять правовые предпосылки и поддерживать одну из основных ценностей правового государства", - сказал Э. Янкявичюс.



Правительство Литвы в этом году сообщило, что отложило на депозитный счет 130 тыс. евро, которые ЕСПЧ обязал Литву выплатить гражданину Саудовской Аравии за его незаконное содержание в секретной американской тюрьме.



Правоохрана, которая проводит досудебное расследование, также переквалифицировала вероятное преступление, чтобы на него не распространялся строк давности, и обратилась к США за дипломатическими гарантиями.



Представители литовского правительства говорили в страсбургском суде, что в помещениях в пригороде Вильнюса - Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавшие подозрения самолеты доставляли в Литву не людей, а оборудование связи.



В этом году ЕСПЧ принял к рассмотрению дело еще одного человека, который утверждает, что содержался в заключении в Литве. BNS Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Литва, ЦРУ, тюрьма, ЕСПЧ, расследование География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии