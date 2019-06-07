На велотреке «Крылатское» подвели итоги «Гран-при Москвы»-2019 🔊 Воспроизвести







В российской столице с 1 по 3 июня прошли международные соревнования по велоспорту «Гран-При Москвы»-2019. Больше всего наград завоевали россияне, вторыми по количеству стали велогонщики из Японии, третьими – белорусские спортсмены.



Российские велогонщики забрали в общей сложности 18 наград, из них 6 золотых. Больше всего наград завоевали женщины, став победительницами в омниуме, гонке по очкам, спринте и мэдисоне. Мужчины были первыми в спринте и мэдисоне.



Японские участники завоевали всего 5 наград, из них 2 золотые: в женском и мужском кейрине.



Евгений Королек принёс Беларуси два золота – в омниуме и гонке по очкам, а также одну серебряную награду в мэдисоне (в паре с Романом Тишко).



Специально к «Гран-При Москвы»-2019 по инициативе президента Федерации велосипедного спорта города Москвы Андрея Захарова была разработана особая линейка кубков, приуроченная к 40-летию велотрека «Крылатское». Призовая коллекция, включающая несколько наградных групп, была произведена при участии заслуженного мастера народных художественных промыслов Нижегородской области Елены Галкиной. Кубки были изготовлены российскими мастерами вручную из цельного куска дерева лиственных пород с последующей росписью в традиционном стиле «кудрина», говорится в пресс-релизе организаторов осревнований. Российские велогонщики забрали в общей сложности 18 наград, из них 6 золотых. Больше всего наград завоевали женщины, став победительницами в омниуме, гонке по очкам, спринте и мэдисоне. Мужчины были первыми в спринте и мэдисоне.Японские участники завоевали всего 5 наград, из них 2 золотые: в женском и мужском кейрине.Евгений Королек принёс Беларуси два золота – в омниуме и гонке по очкам, а также одну серебряную награду в мэдисоне (в паре с Романом Тишко).Специально к «Гран-При Москвы»-2019 по инициативе президента Федерации велосипедного спорта города Москвы Андрея Захарова была разработана особая линейка кубков, приуроченная к 40-летию велотрека «Крылатское». Призовая коллекция, включающая несколько наградных групп, была произведена при участии заслуженного мастера народных художественных промыслов Нижегородской области Елены Галкиной. Кубки были изготовлены российскими мастерами вручную из цельного куска дерева лиственных пород с последующей росписью в традиционном стиле «кудрина», говорится в пресс-релизе организаторов осревнований.







Итоги «Гран-при Москвы»-2019



Россия



6 золотых наград:



женский омниум (Тамара Дронова, 143 очка), женская гонка по очкам (Евгения Августинас, 37 очков), женский спринт (Дарья Шмелева), женский мэдисон (Дарья Малькова и Мария Ростовцева, 39 очков), мужской спринт (Денис Дмитриев), мужской мэдисон (Лев Гонов и Глеб Сырица, 75 очков).



6 серебряных наград:



женский кейрин (Екатерина Гниденко), женский омниум (Александра Гончарова, 124 очка), женская гонка по очкам (Ангелина Антипова, 28 очков), женский мэдисон (Александра Гончарова и Галина Стрельцова, 33 очка), мужской омниум (Сергей Мальнев, 123 очка), мужская гонка по очкам (Владимир Ильченко, 91 очко).



6 бронзовых наград:



женский кейрин (Екатерина Роговая), женский омниум (Галина Стрельцова, 122), женская гонка по очкам (Анастасия Чулкова, 27 очков), женский мэдисон (Тамара Дронова и Гульназ Бадыкова, 33 очка), мужской гит на 1000 метров (Александр Васюхно, 01:02,394), мужской мэдисон (Виктор Манаков и Владимир Ильченко, 62 очка).



Япония



2 золотых награды:



женский кейрин (Юка Кобаяши, 10,956 сек), мужской кейрин (Кою Матсуи, 10,08 сек).



2 серебряных награды:



мужской спринт (Томохиро Фукайя), женский спринт (Юка Кобаяши).



1 бронзовая награда:



мужской спринт (Юдай Нитта).



Белоруссия



2 золотых награды:



мужской омниум и мужская гонка по очкам (Евгений Королек, 128 и 103 очка соответственно).



1 серебряная награда:



мужской мэдисон (Роман Тишко и Евгений Королек, 75 очков).



Германия



1 золотая награда:



гит на 1000 метров (Марк Юрчик, 01:01,054).



1 серебряная награда:



гит на 1000 м (Эрик Энглер, 01:01,579).



1 бронзовая награда:



мужской кейрин (Иоахим Ейлерс).











Казахстан



1 бронзовая награда:



мужская гонка по очкам (Алишер Жумакан, 86 очков).



Литва



1 бронзовая награда:



женский спринт (Симона Крупецкайте).



Греция



1 бронзовая награда:



мужской омниум (Кристос Воликакис, 119 очков).



Франция



1 серебряная награда:



мужской кейрин (Себастьян Вигер). 6 золотых наград:женский омниум (Тамара Дронова, 143 очка), женская гонка по очкам (Евгения Августинас, 37 очков), женский спринт (Дарья Шмелева), женский мэдисон (Дарья Малькова и Мария Ростовцева, 39 очков), мужской спринт (Денис Дмитриев), мужской мэдисон (Лев Гонов и Глеб Сырица, 75 очков).6 серебряных наград:женский кейрин (Екатерина Гниденко), женский омниум (Александра Гончарова, 124 очка), женская гонка по очкам (Ангелина Антипова, 28 очков), женский мэдисон (Александра Гончарова и Галина Стрельцова, 33 очка), мужской омниум (Сергей Мальнев, 123 очка), мужская гонка по очкам (Владимир Ильченко, 91 очко).6 бронзовых наград:женский кейрин (Екатерина Роговая), женский омниум (Галина Стрельцова, 122), женская гонка по очкам (Анастасия Чулкова, 27 очков), женский мэдисон (Тамара Дронова и Гульназ Бадыкова, 33 очка), мужской гит на 1000 метров (Александр Васюхно, 01:02,394), мужской мэдисон (Виктор Манаков и Владимир Ильченко, 62 очка).2 золотых награды:женский кейрин (Юка Кобаяши, 10,956 сек), мужской кейрин (Кою Матсуи, 10,08 сек).2 серебряных награды:мужской спринт (Томохиро Фукайя), женский спринт (Юка Кобаяши).1 бронзовая награда:мужской спринт (Юдай Нитта).2 золотых награды:мужской омниум и мужская гонка по очкам (Евгений Королек, 128 и 103 очка соответственно).1 серебряная награда:мужской мэдисон (Роман Тишко и Евгений Королек, 75 очков).1 золотая награда:гит на 1000 метров (Марк Юрчик, 01:01,054).1 серебряная награда:гит на 1000 м (Эрик Энглер, 01:01,579).1 бронзовая награда:мужской кейрин (Иоахим Ейлерс).1 бронзовая награда:мужская гонка по очкам (Алишер Жумакан, 86 очков).1 бронзовая награда:женский спринт (Симона Крупецкайте).1 бронзовая награда:мужской омниум (Кристос Воликакис, 119 очков).1 серебряная награда:мужской кейрин (Себастьян Вигер). Категории: спорт Ключевые слова: велотрек, итоги, «Крылатское», «Гран-при Москвы»-2019, Симона Крупецкайте География: Россия, Москва — статья прочитана 129 раз Комментарии