День рождения Пушкина в Вильнюсе отметили в усадьбе младшего сына поэта 🔊 Воспроизвести Посол РФ в Литве Александр Удальцов с группой участников пушкинского праздника в Маркучай (Вильнюс)







Цветы к двум памятникам Александру Сергеевичу Пушкину, установленным в столице Литвы, возложили в четверг в 220-ю годовщину со дня рождения поэта представители общественности, ценители стихов гения русской поэзии, сотрудники посольства России.



Один из памятников работы скульптора Витаутаса Наливайки находится в центре Старого города. В 2011 году его установили в ограде церкви Параскевы Пятницы. В этом храме, о чем свидетельствует старинная мемориальная доска на его стене, был крещен прадед поэта - арап Петра Великого Ибрагим Ганнибал. Крестил его здесь в 1705 году сам Петр. Скульптурная композиция представляет собой сомкнутые ладони с профилями Пушкина и Ганнибала. Венчает памятник православный крест. "Тогда я всеподданнейший, - собственноручно написал об этом Ганнибал, - имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет седьми или осьми при стопах Его Величества, и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, в 1705 году". Один из памятников работы скульптора Витаутаса Наливайки находится в центре Старого города. В 2011 году его установили в ограде церкви Параскевы Пятницы. В этом храме, о чем свидетельствует старинная мемориальная доска на его стене, был крещен прадед поэта - арап Петра Великого Ибрагим Ганнибал. Крестил его здесь в 1705 году сам Петр. Скульптурная композиция представляет собой сомкнутые ладони с профилями Пушкина и Ганнибала. Венчает памятник православный крест. "Тогда я всеподданнейший, - собственноручно написал об этом Ганнибал, - имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет седьми или осьми при стопах Его Величества, и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, в 1705 году".











В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран. В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.







Григорий Александрович Пушкин был последним владельцем Михайловского, которое передал в казну, после чего с семьей переехал в вильнюсское поместье своей супруги. Завещанная после их смерти городу усадьба была взята на музейный учет. В музее бережно хранятся волею судеб оказавшиеся там пушкинские реликвии, сообщает корреспондент ТАСС Владимир Иванов.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, "Обзор"



Второй памятник работы скульптора Бронюса Вишняускаса находится "в изгнании". В 1955 году он был открыт в сквере неподалеку от Замковой горы, но в пору политических перемен убран оттуда под предлогом того, что содержательно якобы не вписывается в исторический антураж того места, где около 700 лет назад был заложен Вильнюс. Памятник в 1992 году увезли в Маркучяй - усадьбу, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича. Здесь работает Литературный музей имени Пушкина.В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран. В литовском переводе стихи гения русской литературы прочитали школьники из Алитуса. Центр культуры национальных меньшинств этого города в десятый раз провел конкурс, посвященный Дню рождения Пушкина. Одним из призов для его победителей стала поездка в столицу в пушкинский музей, открытый в старинном доме, где жил младший сын поэта. Здесь же на семейном кладбище он и похоронен.Григорий Александрович Пушкин был последним владельцем Михайловского, которое передал в казну, после чего с семьей переехал в вильнюсское поместье своей супруги. Завещанная после их смерти городу усадьба была взята на музейный учет. В музее бережно хранятся волею судеб оказавшиеся там пушкинские реликвии, сообщает корреспондент ТАСС Владимир Иванов. ТАСС Категории: в странах Балтии, история, культура Ключевые слова: Пушкин, Вильнюс, день рождения, усадьба География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 70 раз Комментарии