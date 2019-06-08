Евгений Шуклин может лишиться олимпийского «серебра» 🔊 Воспроизвести







Обвинённый в употреблении допинга литовский гребец 33-летний Евгений Шуклин, скорее всего, лишится серебряной медали Олимпиады 2012 года.



На Играх в Лондоне он был вторым в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. Завершивший профессиональную карьеру спортсмен утверждает, что запрещенных препаратов не принимал.



«Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) заслушала мои пояснения. Теперь жду официального документа, в котором, скорее всего, буду обвинён в употреблении допинга», - сказал он На Играх в Лондоне он был вторым в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. Завершивший профессиональную карьеру спортсмен утверждает, что запрещенных препаратов не принимал.«Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) заслушала мои пояснения. Теперь жду официального документа, в котором, скорее всего, буду обвинён в употреблении допинга», - сказал он изданию «Летувос ритас» По словам Шуклина, за время спортивной карьеры с проблемами из-за допинга он никогда не сталкивался.



«Меня проверяли до полусотни раз, и никогда ничего запретного не находили», - утверждал он. «Чистыми» были и его пробы, взятые во время Олимпиады.



«Теперь спустя столько лет кто-то надумал проверить их заново. Мне это не очень понятно», - сказал Шуклин. Две его пробы, проверенные с использованием новых технологий, дали неблагоприятный для спортсмена результат.



На дисциплинарной комиссии МОК ему заявили, что в случае несогласия с вердиктом он может оспорить его в спортивном арбитраже в Лозанне.



«Денег на это у меня нет. На такое судебное разбирательство надо около 150 тысяч евро», - отметил Шуклин.



Если вердикт об употреблении допинга вступит в силу, гребцу придётся вернуть олимпийскую медаль. Третьим в серебряном для Шуклина старте был россиянин Иван Штыль.



Вопрос дисквалификации для Шуклина не актуален, так как он завершил спортивную карьеру. Однако на повестку дня могут встать другие проблемы. Государство выплатило ему премию в размере около 60 тысяч евро и подарило автомобиль.



«Самое горькое заключается не в возвращении наград и призов, а в том, что никто тебе не верит», - сказал Шуклин.



В мае из-за подозрений в употреблении допинга о завершении карьеры заявила олимпийская чемпионка 2012 года в плавании на 100 метров брассом 22-летняя Рута Мейлутите. Она нарушила требования быть в определённое время по указанному адресу доступной для допинг-офицеров. Такое уклонение приравнивается к употреблению запрещённых препаратов, и спортсмен может подвергнуться дисквалификации, сообщает корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: допинг, Евгений Шуклин — статья прочитана 131 раз Комментарии