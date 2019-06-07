П. Гражулис поощрял взятки должностным лицам РФ – прокуратура Литвы 🔊 Воспроизвести Пятрас Гражулис, депутат Сейма Литвы



Литовская прокуратура утверждает, что член Смешанной группы парламента Пятрас Гражулис длительное время злоупотреблял должностью депутата в пользу интересов компании Judex, вмешивался в деятельность госслужащих, поощрял дачу взяток российским должностным лицам и получал от Judex имущественную выгоду.



Такие подозрения в отношении П. Гражулиса представил генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в обращении к членам сейма.



Генеральный прокурор просит согласия сейма на привлечение бывшего члена партии "Порядок и справедливость" к уголовной ответственности и на прочие ограничения его свободы.



Как говорится в обращении, П. Гражулис "нарушил закрепленные в Конституции общечеловеческие ценности и поощрял правовой нигилизм, чем нарушил присягу члена сейма, принизил и дискредитировал имя государственного служащего и государственного политика, принизил авторитет сейма как представительства народа и по этой причине государство понесло большой нематериальный ущерб". Литовская прокуратура утверждает, что член Смешанной группы парламента Пятрас Гражулис длительное время злоупотреблял должностью депутата в пользу интересов компании Judex, вмешивался в деятельность госслужащих, поощрял дачу взяток российским должностным лицам и получал от Judex имущественную выгоду.Такие подозрения в отношении П. Гражулиса представил генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в обращении к членам сейма.Генеральный прокурор просит согласия сейма на привлечение бывшего члена партии "Порядок и справедливость" к уголовной ответственности и на прочие ограничения его свободы.Как говорится в обращении, П. Гражулис "нарушил закрепленные в Конституции общечеловеческие ценности и поощрял правовой нигилизм, чем нарушил присягу члена сейма, принизил и дискредитировал имя государственного служащего и государственного политика, принизил авторитет сейма как представительства народа и по этой причине государство понесло большой нематериальный ущерб". Э. Пашилис отмечает, что П. Гражулиса подозревают в совершении тяжкого преступления – злоупотреблении.



Подозрения: решал проблемы Judex, предлагая давать взятки



Генпрокурор отмечает, что 2015 году П. Гражулис по просьбе бывшего тогда директором Judex Римантаса Кичаса и коммерческого директора Патриции Пахомовайте получил данные о выявленных российскими службами бактериях листериоза в продукции Judex, связался с возглавлявшим тогда Государственную продовольственно-ветеринарную службу Йонасом Милюсом и попросил последнего действовать в интересах “ Judex.



Кроме того, П. Гражулис просил Й. Милюса посоветовать, давать ли взятку российским должностным лицам, вместе съездить и встретится с главой Ветслужбы Калининградской области с тем, чтобы действующей в Каунасе компании не запрещали экспортировать продукцию в Россию и Белоруссию.



Кроме того, П. Гражулис вместе с П. Пахомовайте езди в Калининград, и, как утверждает прокуратура, договорился с главой регионального управления Российской ветеринарной и фитосанитарной службы в Калининградской области Андреем Ивановым о том, что он будет действовать в интересах Judex.



По данным правоохраны, таким образом – звоня напрямую Ю. Милюсу или другим служащим – П. Гражулис решал и другие проблемы Judex, например, нарушения в маркировки продукции.



В октябре 2015 года парламентарий организовал встречу коммерческого руководителя Judex П. Пахомовайте с А. Ивановым и в телефонной беседе предлагал ей передать при встрече российскому госслужащему ранее оговоренную сумму.



Решать проблемы в России П. Гражулис предлагал и позднее. По данным правоохранительных органов, в ноябре 2015 года П. Гражулис по телефону давал советы руководству Judex, о том, чтобы они передали российскому чиновнику А. Иванову 500 евро.



Как говорится в обращении в сейм, помогая решать проблемы компании Judex и выявленные службами нарушения, П. Гражулис стремился и получал материальную выгоду: несколько лет безвозмездно пользовался дорогим автомобилем Lexus, принадлежащим Judex, карточками горючего этой компании, покупаемыми компанией авиабилетами. Также член сейма просил и получал деньги от Judex.



П. Гражулиса пытались допросить в качестве специального свидетеля, однако он отказался давать показания. Сейчас П. Гражулису хотят предъявить подозрения.



Просьбу Генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности в деле Judex П. Гражулис на этой неделе назвал политическим преследованием.



"Политическое дело, выборы приближаются, самое время. Да, это политическое основание, только так я считаю", - сказал BNS во вторник сам П. Гражулис.



Расследование было начато в 2016 году, когда в продукции Judex были обнаружены вредные вещества.



Во вторник прокуратура прекратила часть расследования по злоупотреблениям бывшего главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Йонаса Милюса и фальсификации документов, поскольку "в его действиях не было установлено признаков преступной деятельности".



По мнению прокурора, после получения ответов из России и других данных установлено, что данные российского ветеринарного ведомства и данные других документов совпадают с данными, указанными в документах соответствующих ведомств Литвы.



Это опровергло первоначальные подозрения в подлоге документов.



100% акций Judex принадлежат бизнесмену Сигитасу Мачюлису. Ранее он сообщал BNS, что является близким другом П. Гражулиса. Коммерческий директор этой компании П. Пахомовене ранее была секретарем-помощником П. Гражулиса в сейме.



Созданная в 1995 году Judex производит замороженные пельмени, роллы, блины, пиццы, изделия из картофеля и творога. Она экспортирует продукцию в Латвию, Эстонию, Англию, Ирландию, Германию, Испанию, Россию и Белоруссию.



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Член сейма Литвы Пятрас Гражулис говорит, что прокуроры, которые хотят предъявить ему подозрения, опираются на недостоверную информацию.



Политик не верит, что мог говорить о взятках российским должностным лицам с представителями компании Judex по производству замороженной продукции, а утверждения правоохраны об аренде автомобиля называет неточными.



"Там очень много лжи. Ложь - то, что я причинил ущерб и незаконно тратил средства на автомобиль. Все договоры в канцелярии, их взяла сама Служба спецрасследований (ССР), однако к делу не подшила, потому что им не с руки(...) Все мои банковские переводы к центру имеются, все договоры имеются", - сказал П. Гражулис в пятницу BNS.



Генпрокуратура, которая хочет предъявить П. Гражулису подозрения, в письме к сейму указывает, что он злоупотреблял своим статусом парламентария, стремился незаконно повлиять на литовских и российских госслужащих, побуждал давать последним взятки.



П. Гражулис сказал, что автомобиль Lexus он арендует у зарегистрированной в Латвии фирмы Dozas, и не интересовался, откуда у нее этот автомобиль.



"Я никому не предлагал давать взятки", - сказал член сейма.



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Лидер литовской парламентской оппозиции Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что после оценки предоставленных прокурорами материалов может быть рассмотрена возможность импичмента члену сейма Пятрасу Гражулису.



"Там на самом деле довольно проблематично с вероятным нарушением Конституции, получением вознаграждения, если выяснится, что эти обвинения справедливы, то это уже пахнет импичментом. Я считаю, что этот вопрос обязательно возникнет, а до этой поры он не возник, потому что мы только что ознакомились с информацией", - сказала BNS в пятницу лидер оппозиции. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, депутат, обвинения, Гражулис География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии