Глава Банка Литвы: нужно учесть рекомендации ЕК 🔊 Воспроизвести



Литва не может повлиять на мировые процессы, затрагивающие ее экономику, однако ради стабильности и положительных результатов должна учесть рекомендации Европейской Комиссии (ЕК), заявил глава Банк Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас.



"Мы являемся мало открытой экономикой, зона евро в глобальном масштабе – это открытая экономика. Иначе говоря, нам очень важно экономическое положение у наших основных торговых партнеров. Если говорить о том, что мы могли бы сделать или не делать, чтобы ухудшить или улучшить ситуацию, то это "домашние задания". По моему мнению, это те country specific recommendations (рекомендации ЕК членам Евросоюза EK – BNS) – это рецепт, который мы должны принять к сведению и делать. Более того, это не что-то новое", – сказал В. Василяускас. Литва не может повлиять на мировые процессы, затрагивающие ее экономику, однако ради стабильности и положительных результатов должна учесть рекомендации Европейской Комиссии (ЕК), заявил глава Банк Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас."Мы являемся мало открытой экономикой, зона евро в глобальном масштабе – это открытая экономика. Иначе говоря, нам очень важно экономическое положение у наших основных торговых партнеров. Если говорить о том, что мы могли бы сделать или не делать, чтобы ухудшить или улучшить ситуацию, то это "домашние задания". По моему мнению, это те country specific recommendations (рекомендации ЕК членам Евросоюза EK – BNS) – это рецепт, который мы должны принять к сведению и делать. Более того, это не что-то новое", – сказал В. Василяускас. В среду Еврокомиссия призвала Литву расширить налоговую базу и повысить расходы на социальную защиту, чтобы сократить бедность и социальное неравенство.



Брюссель утверждает, что Литва не распределяет справедливо плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным. Сходные предложения ЕК выдвигала Литве и ранее.



Председатель правления БЛ встретился с журналистами после завершившегося в четверг в Вильнюсе заседания правящего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ). По словам В. Василяускаса, пресс-конференции, проведенные после заседания и позже, вызвали неожиданную реакцию финансовых рынков, особенно с учетом того, что решения совета не были ни непредсказуемыми, ни радикальными.



"Немного удивила реакция после пресс-конференции. Реакция была такой, я бы сказал острой на финансовых рынках. (...) Евро окреп, и это, очевидно, основной аспект. Несомненно, этот курс не является целью Центробанка, но это последствие, как наших действий, так и соответственно, того, как рынок оценил эти действия. Не было экстраординарных решений", – сказал В. Василяускас.



"Да, было известие о том, что климат более низких процентов продолжится, но и всего-то. Как я упоминал, в принципе, по сравнению с мартовской встречей, ничего не изменилось", – сказал он.



В четверг правящий совет ЕЦБ, кроме прочего, решил не менять процентную ставку основных операций рефинансирования и процентную ставку при использовании возможностей предела заимствований и вкладов – они соответственно останутся в 0%, 0,25% и минус 0,40%. Совет считает, что основные процентные ставки ЕЦБ не изменятся как минимум до первого полугодия 2020 года.



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Интерес новых участников финансового рынка к Литве снизился, утверждает глава Банк Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. По его словам, на это повлияли и возникшие в стране дискуссии и сомнения, например, в надежности некоторых стартапов.



"Если говорить о лицензиях специализированного банка, то, сколько было, столько и есть в процессе – четыре, мне кажется. Есть и еще интересующиеся. Что касается связанных с учреждениями электронных денег и платежей, то, я бы сказал, что пик уже в прошлом. Полагаю, что внутренние дискуссии все же делают свое дело. Это не плохо. Я реалист, и скажем, что нас не интересуют компании-пустышки, которые просто хотели бы получить лицензию", – заявил журналистам в пятницу В. Василяускас.



"Мы целимся на крупные имена. Мы видим оставшихся "мелких рыбок", которые возможно в определенное время нарастят мускулатуру, но интерес крупных имен уже в прошлом. По моему мнению эффект двухгодичной целенаправленной работы снижается", – сказал председатель правления БЛ.



Вместе с тем он подчеркнул, что и БЛ заинтересован в привлечении только в компаниях, которые бы создавали Литве реальную добавочную стоимость.



"Нас интересуют компании, у которых здесь есть рабочие места. Несомненно, мы прекрасно понимаем, что основная цель - это еврозона, предоставление финансовых услуг в Евросоюзе. Но наша цель - создать экосистему здесь, в Литве, чтобы инфраструктура и бэк-офисы были здесь, в в Литве, чтобы добавочная стоимость создавалась именно в Литве", – сказал руководитель Центробанка.



Он не комментировал более подробно планы британского стартапа финансовых технологий Revolut, получившего лицензию специализированного банка в Литве, обратиться за получением лицензии электронных денег в Ирландии



"Очевидно, они могли бы прокомментировать лучше. Просто бизнес-решение и все. Но внутренние дискуссии, несомненно, не способствуют. Я бы на их месте поступил бы также", – сказал В. Василяускас.



В мае было заявлено, что правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических предприятий, в третий раз занимается оценкой соответствия Revolut национальным интересам. Первые две оценки показали, что Revolut такой угрозы не представляет.



Лицензию специализированного банка Revolut Bank выдал в декабре прошлого года Европейский Центробанк с одобрения Банка Литвы. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: решение, комментарий, ставки, ЕЦБ География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии