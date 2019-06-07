Пушков заявил об окончании изоляции России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Федоренко



Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает



По его мнению, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большого числа высокопоставленных политиков.



"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", — написал сенатор.



Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает РИА Новости По его мнению, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большого числа высокопоставленных политиков."Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", — написал сенатор.Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. РИА Новости Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: форум, итоги, ПМЭФ География: Россия — статья прочитана 58 раз Комментарии