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Пушков заявил об окончании изоляции России

© РИА Новости / Владимир Федоренко


Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает РИА Новости.

По его мнению, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большого числа высокопоставленных политиков.

"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", — написал сенатор.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
РИА Новости
Категории: в мире, экономика, политика
Ключевые слова: форум, итоги, ПМЭФ
География: Россия
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добавлена сегодня, 7 июня, 19:00

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