ПМЭФ-2019: Россия и Прибалтика ищут новые точки взаимодействия 🔊 Воспроизвести







6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019 прошла сессия «Россия-Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству».



Дискуссию модерировал Председатель наблюдательного совета Балтийского форума Игорь Юргенс. В круглом столе приняли участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин, председатель Российско-Латвийского делового совета, директор ЗАО «Жилинвест» Александр Колпаков, председатель NK Tehnologija Висвалд Бусилс, старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами ПАО «Мечел» Виктор Тригубко, директор FEROGAMA Йонас Весулас, председатель совета директоров Порта Силламяэ Тийт Вяхи, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и российский экономист, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Дискуссию модерировал Председатель наблюдательного совета Балтийского форума Игорь Юргенс. В круглом столе приняли участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин, председатель Российско-Латвийского делового совета, директор ЗАО «Жилинвест» Александр Колпаков, председатель NK Tehnologija Висвалд Бусилс, старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами ПАО «Мечел» Виктор Тригубко, директор FEROGAMA Йонас Весулас, председатель совета директоров Порта Силламяэ Тийт Вяхи, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и российский экономист, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Во время сессии обсуждались важнейшие вопросы отношений России с Литвой, Латвией и Эстонией. Значительный потенциал для кооперации вышеуказанных стран перебивается недостаточным уровнем доверия, и решение этой проблемы следует искать в экономической плоскости, считают участники дискуссии. Так, диалог соседей в области транзита, туризма, приграничных и межрегиональных связей составляет необходимый для поддержания хороших отношений минимум.



Министр Правительства Москвы Сергей Черёмин считает, что отношения Москвы со странами Евросоюза, несмотря на сложную политическую ситуацию, можно назвать очень прагматичными и хорошими: с 2014 года их уровень неизменно повышался. По словам министра, самые позитивные отношения сложились у Москвы с Латвией, где уже второй год подряд будет проходить Российский бал и где активно работает Дом Москвы. «Латвия – лидер среди прибалтийских стран по прямым иностранным инвестициям в московскую экономику, это около 600 млн долларов. В российской столице работает около 80 предприятий с латвийским капиталом, товарооборот растет, но еще не как с Евросоюзом - в 2 раза меньше. Благодаря прагматичным отношениям московского правительства с Рижской Думой, Москва и Рига подписали программу сотрудничества», - сообщил министр.



По словам С. Черёмина, начали налаживаться отношения Москвы и Эстонии: «Эстонских инвестиций в Москве менее 100 млн долларов, около 30 компаний занимают в столице нишевые сферы. Товарооборот в 2 раза меньше, чем с Латвией, однако, по крайней мере, не наблюдается негативных тенденций».



Отношения Москвы с Литвой, напротив, довольно сложные. Так, строительство дома Москвы в Вильнюсе было заморожено властями города. Московский министр выразил надежду на то, что отношения Москвы и Литвы приблизятся к уровню взаимодействия с Эстонией и Латвией, говорится в пресс-релизе Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.



«Москва – очень интересный регион для наших прибалтийских коллег, которые могли бы подчерпнуть нужные технологии для городского развития. Сегодня город кардинально меняется, и сейчас мы привлекаем к себе внимание технологиями. Не сомневаюсь, что отношения России и Прибалтики будут развиваться и имеют огромный потенциал для этого. Мы открыты для сотрудничества и будем ждать всех в союз с Россией», - прокомментировал С. Черёмин.



По мнению Виктора Тригубко, сторонам необходимо сконцентрироваться не на нагнетании проблем, а на их решении через диалог и конкретное сотрудничество: «Важно, чтобы не проходило отторжения накопленного опыта взаимодействия. Литва может стать неким связующим экономическим звеном между Россией и Евросоюзом».



Игорь Максимцев считает, что Россия и Литва возвращаются к нормальному деловому сотрудничеству: «Надо наладить те человеческие мосты, которые всегда работают: студенческие, педагогические. Пора возвращать характер нашей коммуникации в положительную сферу, благо для этого есть соответствующие механизмы».



Модератор Игорь Юргенс указал, что Москва – мегарегион для Прибалтики, и предложил создать деловой совет стран Балтики и России в Калининграде.



По мнению Антона Алиханова, Китай - один из главных бенефициаров нового развития: «От Калининграда до китайских крупных городов 11-12 дней пути. В этом году завершится строительство нового круизного порта «Пионерский». В будущем мы сможем привозить грузы из Прибалтики в Шанхай за неделю. Это совершенно перевернет логистику Евразии».



Алиханов также отметил важность создания документов, которые создавали бы юридически обязывающую систему ведения бизнеса: «Занимаясь политическими вопросами, мы становимся заложниками тех решений, которые никакого отношения к экономике не имеют. Помимо академических разговоров, подобные площадки должны служить основой создания новой нормативной базы для сотрудничества».



Тийт Вяхи сообщил, что сначала нужно понаблюдать, как идет развитие отношений сторон: «Мы следим за развитием во всем мире, в том числе, в Китае. Наша парадигма состоит в том, что мы - не окраина, а центр Европы. Потому что от нас до Урала порядка 1 тыс. километров, а до Лиссабона - порядка 2,5 тыс. Мы работаем над развитием взаимоотношений с Россией».



По итогам дискуссии можно сделать вывод, что компании-гиганты с российской стороны везут на Запад такой объем продукции, который очень выгоден 17 портам Балтии. По мнению модератора сессии Игоря Юргенса, если Балтика не объединится с Россией, то не станет мегарегионом. Одним из самых полезных предложений встречи можно назвать создание делового совета, который объединил бы предпринимателей и бизнесменов из 4 стран. Категории: экономика, в России Ключевые слова: Москва, Петербургский международный экономический форум, Департамент внешнеэкономических и международных связей, ПМЭФ-2019 География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 153 раза Комментарии