Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе-апреле этого года объемы литовского экспорта составили 9,516 млрд евро, а импорта – 10,233 млрд евро, что соответственно на 10,5% и на 7,1% больше, чем за четыре месяца 2018 года.



Внешнеторговый дефицит Литвы достиг 716,7 млн евро и был на 23,5% меньше, чем год назад (936,3 млн евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.



За вычетом минеральных продуктов, за год экспорт вырос на 10,2%, импорт – на 6,3%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 11,2% до 5,782 млрд евро, а без минеральных продуктов – также на 11,2%.



Важнейшими партнерами по экспорту Литвы в этом году были Россия (12,9% всего экспорта), Латвия (8,9%), Польша (8,7%), Германия (7,9%), а по импорту – Россия (15,1%), Германия (11,5%) и Польша (11,4%). В январе-апреле этого года объемы литовского экспорта составили 9,516 млрд евро, а импорта – 10,233 млрд евро, что соответственно на 10,5% и на 7,1% больше, чем за четыре месяца 2018 года.Внешнеторговый дефицит Литвы достиг 716,7 млн евро и был на 23,5% меньше, чем год назад (936,3 млн евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.За вычетом минеральных продуктов, за год экспорт вырос на 10,2%, импорт – на 6,3%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 11,2% до 5,782 млрд евро, а без минеральных продуктов – также на 11,2%.Важнейшими партнерами по экспорту Литвы в этом году были Россия (12,9% всего экспорта), Латвия (8,9%), Польша (8,7%), Германия (7,9%), а по импорту – Россия (15,1%), Германия (11,5%) и Польша (11,4%). Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (9,7%), Польшу (9,5%), Швецию (6,9%), Латвию (6,8%) и в Соединенное Королевство (5,7%).



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Зарегистрированный уровень безработицы в Литве в мае был 7,9% – на 0,4 пункта ниже, чем в апреле, и на 0,2 пункта ниже, чем год назад, показывают данные Службы занятости.



На 1 июня в стране было зарегистрировано 136,6 тыс. безработных - за месяц их число сократилось более чем на 6 тыс. или на 4,5%.



За месяц работодатели зарегистрировали в общей сложности 33 тыс. свободных рабочих мест, из них 19,8 тыс. - новых. Большая часть (92,8%) предложений по трудоустройству были бессрочными.



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В период до 2022 года на рынке труда Литвы понадобится около 105 тыс. новых наемных работников, говорит Центр мониторинга и анализа науки и высшего образования (ЦМАНВО).



Как утверждает центр, 95% новых работников заменят вышедших на пенсию, эмигрировавших, умерших и покинувших рынок труда в силу других причин.



Глава Отдела анализа политики в области высшего образования и карьеры ЦМАНВО Гинтаутас Якштас говорит, что в течение четырех лет понадобится около 50 тыс. высококвалифицированных работников - врачей, библиотекарей, архивных и музейных специалистов.



За четыре прошедших года, в связи с сокращением численности населения, число наемных работников выросло на 6% - это обусловлено снижением уровня безработицы, ростом числа иностранцев и повышением уровня занятости людей более старшего поколения.



Г. Якштас говорит, что на рынке труда остаются работники все более старшего возраста, однако с возрастом их доходы снижаются.



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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, затраты на один час труда на литовских предприятиях промышленности, строительства и услуг (включая и индивидуальные) и за вычетом влияния количества рабочих дней увеличились на 5,4%, а только на коммерческих предприятиях - на 3,7%.



За квартал - в январе-марте этого года по сравнению со четвертым кварталом 2018 года вторым – затраты на труд уменьшились на 4,7%, из них на коммерческих предприятиях - на 5,8%, сообщил Департамент статистики.



За год затраты на один час труда росли во всех учреждениях, организациях, компаниях и предприятиях, особенно они выросли в учреждениях здравоохранения и социальных организациях (на 13,7%), в компаниях гостиничного и ресторанного бизнеса (на 10,1%). Трудовые затраты сократились в транспортном секторе и в сфере охраны, а также в строительном секторе – соответственно на 5,1% и на 3,8%.



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Гендиректор контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост.



Шестого июля М. Юсюс подал правлению заявление об увольнении с 26 июня, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



Как говорится в сообщении компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.



М. Юсюс сказал, что намерен сконцентрировать основное свое внимание на реализации новых бизнес-идей.



"Было очень сложно принять это решение – я с Klaipedos nafta почти десять лет (...) но, полагаю, что сейчас лучшее время для изменений, чтобы новый этап начал самого начала новый назначенный руководитель", – отметил М. Юсюс в пресс-релизе.



М. Юсюс утверждает, что сейчас находится на таком этапе жизни, когда обстоятельства его вынуждают к тому, что он уже не может уделять компании "столько времени, сколько нужно".



Он сообщил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в бизнесе: "У меня есть несколько идей, которые хочу развить (...). Это не сфера энергетики".



По словам председателя правления Klaipedos nafta Гедрюса Дусявичюса, решение Мю Юсюса можно понять, в ближайшее время планируется объявить отбор нового руководителя.



Он стал главой Klaipedos nafta в апреле 2017 года. До этого семь лет он возглавлял литовский филиал страховой компании Swedbank Life Insurance, был членом ее правления. До этого он участвовал в деятельности Klaipedos nafta в качестве независимого члена правления, также работал в комитете аудита компании.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в выходные будет доставлен первый груз газа, предназначенный для предприятия Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings. Оно намерено и в дальнейшем пользоваться терминалом.



Глава Отдела по торговле газом Imlitex Доминикас Крижявичюс подтвердил, что большой газовоз везет для предприятия примерно 142 тыс. кубометров СПГ. Компания пока довольна процессом покупки СПГ, и это является для стимулом использовать этот источник СПГ и в дальнейшем.



"Первое судно, которое (везет газ – ред.) для нас напрямую через терминал (...). Думаю, что мы будем пользоваться (терминалом – BNS). Вопрос только, в этом году или в следующем. Сколько грузов в этом году будет, если будет, я не могу сказать, потому что опять же это вопрос цены. Но что мы планируем делать это в будущем - это факт", - сказал Д. Крижявичюс BNS.



По его словам, компания сравнивает цены на газ, поставляемый российским "Газпромом" по трубопроводу и поставляемый через ТСПГ в Клайпеде, а в этом году условия выгоднее именно на терминале.



"Мы являемся поставщиками сырья в странах Балтии и регионе Восточной Европы. Один из видов сырья, которые мы поставляем, и является газ. Мы покупаем, чтобы продать кому-то - или окончательным потребителям, или другому трейдерскому предприятию, или промышленникам", – сказал Д. Крижявичюс.



Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что прибытие судна-газовоза Arctic Princess ожидается 8 июня, в субботу. В графике компании указано, что в течение ближайших нескольких дней в Клайпеду придет груз СПГ 142 тыс. кубметров. По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, это судно идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ концерна Equinor (бывшего Statoil).



Помимо Imlitex, услугами терминала пользуются также дочернее предприятие компании Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET) и производитель удобрений Achema. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии