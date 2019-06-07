Глава Минюста Литвы пожаловался коллегам из ЕС на действия РФ в отношении судей 🔊 Воспроизвести



Министры юстиции и внутренних дел Литвы Эльвинас Янкявичюс и Эймутис Мисюнас на уровне Евросоюза (ЕС) подняли вопрос о действиях России в отношении литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года.



В четверг они участвовали во встрече министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге.



"Действия России не согласуются со статусом правового государства, и их следует осудить. Таким образом, создаются предпосылки для преследования судей независимого государства, которые выполняют конституционные обязанности. Это нельзя оправдать и к этому нельзя относиться терпимо", – цитируются в пресс-релизе слова Э. Янкявичюса.



"Такое поведение Российской Федерации мы оцениваем как незаконные попытки оказать прямое давление на литовские суды, которые выполняют свою конституционную обязанность осуществлять правосудие в важнейшем для всего литовского народа деле", – добавил он. Министры юстиции и внутренних дел Литвы Эльвинас Янкявичюс и Эймутис Мисюнас на уровне Евросоюза (ЕС) подняли вопрос о действиях России в отношении литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года.В четверг они участвовали во встрече министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге."Действия России не согласуются со статусом правового государства, и их следует осудить. Таким образом, создаются предпосылки для преследования судей независимого государства, которые выполняют конституционные обязанности. Это нельзя оправдать и к этому нельзя относиться терпимо", – цитируются в пресс-релизе слова Э. Янкявичюса."Такое поведение Российской Федерации мы оцениваем как незаконные попытки оказать прямое давление на литовские суды, которые выполняют свою конституционную обязанность осуществлять правосудие в важнейшем для всего литовского народа деле", – добавил он. В апреле этого года Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что завел уголовное дело "о принятии незаконного приговора" на судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) Айву Сурвилене, Виргинию Пакальните - Тамошюнайтие и Артураса Шумскаса, а также на вышедшую на пенсию председателя судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене, которые рассматривали дело о событиях 13 января.



Э. Янкявичюс обратил внимание на то, что Россия может ненадлежащим образом воспользоваться системой Интерпола и двусторонними соглашениями о сотрудничества с целью ареста, задержания, а также выдачи литовских должностных лиц, в отношении которых ведется политически мотивированное преследование.



"Мы стремимся к максимально тесному сотрудничеству с литовскими ведомствами на случай, если в рамках правовой помощи Россия потребует найти, допросить или арестовать литовских прокуроров и судей", – сказал министр.



Министр внутренних дел попросил коллег по ЕС сотрудничать с литовскими ведомствами, если Россия предпримет активные действия, требуя правовой помощи в связи с правовым преследованием литовских должностных лиц.



"Такие действия РФ мы расцениваем как незаконную попытку оказать прямое давление на суды Литвы и в очередной раз переписать историю, а также опровергнуть факт советской оккупации", - сказал Э. Мисюнас для пресс-релиза.



"Относительно сотрудничества в этом вопросе я обращался не только к коллегам-министрам, но и к генеральному секретарю Интерпола. Для меня это особенно важно не только как для министра, но и как для гражданина Литвы, бывшего судьи", – сказал он.



В конце марта этого года Судейская коллегией ВОС приговором в деле 13 января осудила 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы от 4-х до 14-и лет за преступления против человечности и военные преступления. Среди осужденных - экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор обжаловали и прокуроры, и часть осужденных.



Министерство юстиции утверждает, что при расследовании дела добивалось активного правового сотрудничества с Россией, однако из 289 просьб о правовой помощи отчасти были удовлетворены только пять.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.



Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. BNS Категории: чп и криминал, общество, история Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, 13 января, обвинение, следствие География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии