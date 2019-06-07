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Президент Литвы подписала декрет об инаугурации Науседы
В республике будет создана специальная комиссия, которая займется подготовкой торжественной процедуры вступления нового президента в должность, сообщает Sputnik Литва. Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет о формировании инаугурационной комиссии для избранного президента республики Гитанаса Науседы.
Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца.
Инаугурационная комиссия состоит из 19 участников. В нее входят представители Грибаускайте, Науседы, а также сотрудники президентской канцелярии, Департамента охраны руководства, МИД, Минобороны и других ведомств.
Инаугурация нового президента Литвы состоится 12 июля.
Науседа стал победителем второго тура выборов президента Литвы, который прошел 26 мая. По данным Главной избирательной комиссии, он получил 65,86 процента голосов, а его конкурент — кандидат от партии консерваторов Ингрида Шимоните — 32,86 процента.
lt.sputniknews.ru
Ключевые слова: президент, поздравление, инаугурация, Науседа
География: Литва
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