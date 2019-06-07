Премьер пока не комментирует, присоединится ли Литва к региональному газовому рынку 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис, встретившийся с эстонским коллегой Юри Ратсом, сказал, что пока у него нет ответа на вопрос о том, удастся ли Литве присоединиться к общему с другими странами региона газовому рынку.



"Пока ответа нет", – сказал премьер журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Литва к общей зоне тарифов на газ с Латвией, Эстонией и Финляндией.



Эти три страны в этом году подписали договор о введении общей тарифной зоны на газ с 2020 года, это важный шаг в реализации планов создания общего рынка к 2022 году.



По данным BNS, переговоры с Литвой пробуксовывают из-за требования страны оставить ей деньги, получаемые от транзита газа в Калининградскую область.



Много дискуссий вызывает и желание Вильнюса учесть инвестиции Литвы в газопровод с Польшей и в газопровод Клайпеда-Куршенай при формировании механизма взаимных компенсаций за утраченные операторами средства по причине льготных поставок газа. Последний газопровод позволяет экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Латвию. "Пока ответа нет", – сказал премьер журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Литва к общей зоне тарифов на газ с Латвией, Эстонией и Финляндией.Эти три страны в этом году подписали договор о введении общей тарифной зоны на газ с 2020 года, это важный шаг в реализации планов создания общего рынка к 2022 году.По данным BNS, переговоры с Литвой пробуксовывают из-за требования страны оставить ей деньги, получаемые от транзита газа в Калининградскую область.Много дискуссий вызывает и желание Вильнюса учесть инвестиции Литвы в газопровод с Польшей и в газопровод Клайпеда-Куршенай при формировании механизма взаимных компенсаций за утраченные операторами средства по причине льготных поставок газа. Последний газопровод позволяет экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Латвию. С. Сквярнялис сказал, что на переговорах об участии Литвы в общем рынке добивается выгоды для жителей Литвы и возможности не возлагать дополнительную ношу на бизнес, однако конкретных требований страны не назвал.



В ответ на вопрос о том, являются ли требования Литвы по участию приемлемыми, эстонский премьер сказал, что "важно развивать общий газовый рынок со всеми тремя Балтийскими странами" . Возможности нахождения всех трех стран в общем газовом рынке он не комментировал.



На переговорах об общей тарифной зоне Литва предложила не облагать налогами газовые потоки между Литвой и Латвией, а на точке входа газа из Белоруссии применять такие же цены, как на точках входа газа, которые будут применять Латвия, Эстония и Финляндия, а на точке входа Клайпедского терминала СПГ для этих стран применять скидку в размере 75%.



Соглашение по общей газовой тарифной зоне с 2020 года Финляндия, Эстония и Латвия подписали в феврале.



Премьеры Литвы и Эстонии обсудили совместные проекты Балтийских стран, такие, как синхронизация ЛЭП с континентальной Европой или железная дорога Rail Baltica, а также вопросы безопасности, актуальные задачи Евросоюза. BNS Категории: экономика, в странах Балтии, политика Ключевые слова: газ, цена, поставки География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии