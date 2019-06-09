Загрузка... В Японии около миллиона затворников-хикикомори 🔊 Воспроизвести



Исследование Кабинета министров показало, что среди населения в возрасте между 40 и 64 годами насчитывается около 613 000 социально замкнутых людей, не работающих и практически не покидающих дом – хикикомори, пишет



По данным общенационального опроса Кабинета министров Японии, в котором исследуются условия жизни людей в возрасте от 40 до 64 лет, 613 000 человек в этом возрастном диапазоне живут как хикикомори, или социальные отшельники. В аналогичном опросе 2015 года было обнаружено 541 000 хикикомори в возрасте от 15 до 39 лет. Хотя периоды и методы опроса отличались, вместе они указывают на то, что в Японии в настоящее время вполне может оказаться около миллиона таких людей. Исследование Кабинета министров показало, что среди населения в возрасте между 40 и 64 годами насчитывается около 613 000 социально замкнутых людей, не работающих и практически не покидающих дом – хикикомори, пишет NIPPON.COM По данным общенационального опроса Кабинета министров Японии, в котором исследуются условия жизни людей в возрасте от 40 до 64 лет, 613 000 человек в этом возрастном диапазоне живут как хикикомори, или социальные отшельники. В аналогичном опросе 2015 года было обнаружено 541 000 хикикомори в возрасте от 15 до 39 лет. Хотя периоды и методы опроса отличались, вместе они указывают на то, что в Японии в настоящее время вполне может оказаться около миллиона таких людей.



Мужчин было гораздо больше, чем женщин, 76,6%. Наиболее распространённым ответом на вопрос, почему люди стали хикикомори, был уход с работы (29,1%). Среди других причин – проблемы в личных отношениях, болезнь и неспособность соответствовать обстановке на месте работы.







Более половины ответили, что они были хикикомори более 5 лет, 12,7% – в течение 20-29 лет, и 6,4% – в течение 30 или более лет. Во многих случаях люди становились хикикомори в возрасте между 20 и 40 годами, и эта ситуация продолжалась многие годы.







Когда их спросили, что они делают дома, процент хикикомори, которые ответили, что они используют Интернет или играют в компьютерные игры, оказался ниже, чем у тех, кто не попал в эту группу. Существует стереотип, будто бы хикикомори живут в виртуальном мире, но оказывается, что они вообще мало чем занимаются.



Фотография к заголовку: © Pixta В декабре 2018 года опросили 5000 человек по всей стране, приемлемые ответы получены от 3248 человек. Это исследование было первым, в котором собирали данные о хикикомори в возрасте 40 лет и старше. Определение хикикомори включало как тех, кто никогда не покидает свою комнату или дом, так и людей, которые в течение шести месяцев или более выходили из дома только тогда, когда им было нужно что-то для своих увлечений и за покупками в местный магазин. В категорию хикикомори попало 47 человек, и эта цифра использовалась в качестве основы для расчета общей суммы.Мужчин было гораздо больше, чем женщин, 76,6%. Наиболее распространённым ответом на вопрос, почему люди стали хикикомори, был уход с работы (29,1%). Среди других причин – проблемы в личных отношениях, болезнь и неспособность соответствовать обстановке на месте работы.Более половины ответили, что они были хикикомори более 5 лет, 12,7% – в течение 20-29 лет, и 6,4% – в течение 30 или более лет. Во многих случаях люди становились хикикомори в возрасте между 20 и 40 годами, и эта ситуация продолжалась многие годы.Когда их спросили, что они делают дома, процент хикикомори, которые ответили, что они используют Интернет или играют в компьютерные игры, оказался ниже, чем у тех, кто не попал в эту группу. Существует стереотип, будто бы хикикомори живут в виртуальном мире, но оказывается, что они вообще мало чем занимаются. Загрузка... nippon.com Категории: общество, культура, технологии Ключевые слова: интернет, работа, Япония, затворничество — статья прочитана 116 раз Комментарии