Загрузка... Окленд легализовал психоделические грибы 🔊 Воспроизвести



Городской совет Окленда проголосовал за декриминализацию использования и хранения психоделических растений и грибов, сообщает



Окленд, штат Калифорния, стал вторым американским городом, легализовавшим «волшебные» грибы, после того как несколько свидетелей показали, что употребление грибов, содержащих психоделические вещества, помогло им справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством.



Городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию использования и хранения «волшебных» грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов взрослыми.



Избиратели Денвера в мае одобрили аналогичную меру для лиц старше 21 года.



Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения. Городской совет Окленда проголосовал за декриминализацию использования и хранения психоделических растений и грибов, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Окленд, штат Калифорния, стал вторым американским городом, легализовавшим «волшебные» грибы, после того как несколько свидетелей показали, что употребление грибов, содержащих психоделические вещества, помогло им справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством.Городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию использования и хранения «волшебных» грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов взрослыми.Избиратели Денвера в мае одобрили аналогичную меру для лиц старше 21 года.Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения. Загрузка... golos-ameriki.ru Категории: здоровье, общество Ключевые слова: США, легализация, грибы, галюционогены — статья прочитана 139 раз Комментарии