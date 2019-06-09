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Окленд легализовал психоделические грибы
Городской совет Окленда проголосовал за декриминализацию использования и хранения психоделических растений и грибов, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Окленд, штат Калифорния, стал вторым американским городом, легализовавшим «волшебные» грибы, после того как несколько свидетелей показали, что употребление грибов, содержащих психоделические вещества, помогло им справиться с депрессией, наркозависимостью и посттравматическим стрессовым расстройством.
Городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию использования и хранения «волшебных» грибов и других энтеогенных или психоактивных растений и грибов взрослыми.
Избиратели Денвера в мае одобрили аналогичную меру для лиц старше 21 года.
Подавляющее большинство выступающих поддержало этот шаг, заявив, что такие вещества, как аяуаска и пейот, являются традиционными лекарственными средствами растительного происхождения.
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golos-ameriki.ru
Ключевые слова: США, легализация, грибы, галюционогены
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