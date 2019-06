«В интересах науки»: как ФБР помогало исследовать вопрос о существовании снежного человека 🔊 Воспроизвести © Leah Millis/Reuters; Stone / Getty Images Plus



ФБР рассекретило документы, из которых следует, что бюро проводило анализ генетического материала, принадлежавшего, предположительно, снежному человеку. Экспертизу провели в 1977 году по запросу энтузиаста Питера Бирна. Специалисты сделали вывод, что представленные образцы — около 15 волосинок на небольшом куске кожи — принадлежат животному из семейства оленевых. Сам Бирн, которому сейчас 93 года, заявил, что не помнит о том запросе, однако отметил, что до сих пор надеется найти доказательства существования йети.



«Пожалуйста, поймите, что наше исследование серьёзное. Это серьёзный вопрос, на который должен быть дан ответ», — говорилось в письме Бирна к ФБР.



В бюро ответили на запрос. Там подчеркнули, что, хотя основная деятельность ФБР связана с расследованием преступлений криминального характера, ведомство имеет опыт предоставления своих услуг научным и музейным учреждениям, поэтому делает исключение «в интересах научного исследования».



Лаборатория ФБР в Вашингтоне, куда был направлен образец с волосами, в 1977 году провела экспертизу с помощью «микроскопии проходящего и падающего света».



«В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых. Образец волос, которые вы отправили, возвращается в качестве приложения к этому документу», — сообщил в ответном письме помощник директора отдела научно-технического обслуживания ФБР Джей Кохран.



Между тем в интервью американскому телеканалу CNBC Питер Бирн, которому 93 года, заявил, что не оставляет надежды доказать факт существования снежного человека. Он рассказал, что первая его экспедиция по поиску йети датирована ещё 1946 годом, но сейчас для него это, скорее, хобби.



По словам Бирна, за последние 50 лет им были обнаружены несколько цепочек следов в Гималаях — они были оставлены ступнями, на которых было по пять пальцев. При этом он признал, что эти следы могли принадлежать индийским садху — отшельникам, отрёкшимся от мира и отказавшимся от материальных благ.



Заметим, что в апреле индийские военные сообщили об обнаружении следов якобы снежного человека вблизи национального парка Макалу-Барун, расположенного в Гималаях. В своём Twitter они опубликовали фотографии следов.



«9 апреля 2019 года альпинистская экспедиционная группа индийской армии впервые обнаружила загадочные следы, размером 80 на 40 см, принадлежащие мифическому существу йети, вблизи базового лагеря Макалу. В прошлом неуловимого снежного человека видели только на территории национального парка Макалу-Барун», — говорится в сообщении.



For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 April 2019







Однако позднее в армии Непала усомнились в предположении индийских солдат. По их словам, подобные следы часто появляются в этой местности и принадлежат диким медведям.



«Когда в армии Индии сообщили об обнаружении следов, то наша группа связи была вместе с ними. Попытавшись разобраться в ситуации, местные жители и шерпы сообщили нам, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя», — заявил представитель непальской армии.



Как отметил криптозоолог, член Союза писателей России Николай Непомнящий, на рубеже 1970—1980-х годов во многих странах люди были увлечены поисками этого мифического существа.



«Подобные анализы проводились много лет назад во многих странах, и результаты были не такие плачевные, как показывают сегодняшние сообщения в США. Дело в том, что у нас в 1970—1980-е годы многие энтузиасты собирали образцы экскрементов снежного человека, его шерсти в самых различных регионах. В основном в Мурманской области, на Северном Урале, на Кавказе и в Таджикистане», — заявил собеседник RT.



По его словам, через различные советские институты прошло большое количество биоматериала и результаты его анализа были «весьма оптимистичными, но и всегда осторожными».



