Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш» 🔊 Воспроизвести © Фото: Massimo Valicchia, ZUMAPRESS.com, Globallookpress



Папа римский Франциск одобрил третье издание богослужебной книги «Римский миссал». Об этом пишет



Согласно материалу в новой редакции был изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Так, слова «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».



Новый текст молитвы вступит в силу в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что епископы и эксперты вели работу над изменениями в молитве более 16 лет.



Напомним, что о необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск заявлял еще в 2017 году. Священнослужитель убежден, что фраза «не введи нас во искушение» является некорректной, так как Бог не приводит людей к греху.



На решение Франциска уже отреагировали в РПЦ, где заявили, что не станут следовать примеру папы римского и менять текст молитвы.



«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание - так и оставим», - сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.



При этом он подчеркнул, что в современной версии молитвы «Отче наш», используемой в РПЦ, никаких богословских неточностей нет. Папа римский Франциск одобрил третье издание богослужебной книги «Римский миссал». Об этом пишет ЗВЕЗДА и Avvenir, ссылаясь на заявление кардинала Гуалтьерро Бассетти.Согласно материалу в новой редакции был изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Так, слова «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».Новый текст молитвы вступит в силу в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что епископы и эксперты вели работу над изменениями в молитве более 16 лет.Напомним, что о необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск заявлял еще в 2017 году. Священнослужитель убежден, что фраза «не введи нас во искушение» является некорректной, так как Бог не приводит людей к греху.На решение Франциска уже отреагировали в РПЦ, где заявили, что не станут следовать примеру папы римского и менять текст молитвы.«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание - так и оставим», - сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.При этом он подчеркнул, что в современной версии молитвы «Отче наш», используемой в РПЦ, никаких богословских неточностей нет. tvzvezda.ru Категории: общество, культура Ключевые слова: молитва, папа, корректировка — статья прочитана 169 раз Комментарии