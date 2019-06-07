Адвокаты-международники обвиняют ЕС в преступлениях против человечества 🔊 Воспроизвести Фото: rg.ru



Группа международных юристов считает доказанной причастность Европейского союза к гибели тысяч иммигрантов в Средиземноморье, возвращению десятков тысяч людей, которые пытались бежать из Ливии, а также соучастие властей ЕС в преступлениях, к которым юристы причисляют убийства, безосновательное тюремное заключение, рабство, пытки, изнасилования, преследования и другие «бесчеловечные акты», которые имели место с 2014 года, сообщает



В 244-страничном документе, к которому имеет доступ испанское издание El Mundo, содержится и определение миграционной политики ЕС как «преступление против человечности». Группа международных юристов считает доказанной причастность Европейского союза к гибели тысяч иммигрантов в Средиземноморье, возвращению десятков тысяч людей, которые пытались бежать из Ливии, а также соучастие властей ЕС в преступлениях, к которым юристы причисляют убийства, безосновательное тюремное заключение, рабство, пытки, изнасилования, преследования и другие «бесчеловечные акты», которые имели место с 2014 года, сообщает EDAILY.COM В 244-страничном документе, к которому имеет доступ испанское издание El Mundo, содержится и определение миграционной политики ЕС как «преступление против человечности». В жалобе, поданной утром 3 июня в Гааге генеральному прокурору Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда, подробно изложены доказательства, в соответствии с которыми представители власти государств — членов ЕС должны понести уголовную ответственность за преступления «в рамках преднамеренной политики, направленной на прекращение миграционных потоков из Африки по маршруту Средиземного моря».



«В 2014 году Европейский союз прибег к миграционной политике, игнорирующей тяжелое положение мигрантов, вынужденных отправляться в опасное путешествие через море в поисках лучшей жизни» цитирует испанская газета обращение юристов. По их мнению, власти ЕС стали ставить барьеры нелегалам, плывущим в Старый Свет, с единственной целью, — чтобы отбить желание искать убежище в Европе у других людей, находящихся в аналогичной ситуации.



Группа адвокатов отмечает, что эта политика ЕС началась после смерти ливийского руководителя Муаммара Каддафи в 2011 году, который сдерживал потоки нелегалов.



«Прокурор пообещал изучить жалобу, это очень подробный документ, юридически очень полный, мы сделали это таким образом, чтобы у вас не было сомнений, но вы должны подождать», — сказал El Mundo Хуан Бранко, один из адвокатов, которые составили иск.



Трактовка политики «широко распахнутых дверей», которую проводил Брюссель с подачи канцлера Германии Ангелы Меркель, показывает, как умелый юрист может превратить поражения в победу и наоборот. Меркель неоднократно пыталась подчеркнуть, что ее действия являются проявлением заботы в отношении жителей Ближнего Востока и Северной Африки, оказавшихся в тяжелом экономическом положении. Но… фрау Меркель и поддерживающие ее идею лица «за что боролись, на то и напоролись».



Надо сказать, что лагеря, в которые возвращают беженцев, на самом деле не то, что собирался открывать на территории третьих стран Евросоюз, предполагавший концентрировать в них кандидатов в европейцы, проводить тщательную проверку их на принадлежность к криминальным структурам, а также отбирать наиболее образованных и способных, чтобы «не висели балластом на бюджете стран ЕС». В Евросоюзе пока так и не договорились по деньгам на открытие этих лагерей, и если там и работают какие-то европейские миссии, то пока все они организованы на деньги различных НКО. А собственно лагеря, как это ни парадоксально, образованы на основе пунктов сбора будущих путешественников мафией, которая занимается трафиком нелегалов.



В период с января 2014 года по июль 2017 года более 14 500 человек погибли или были объявлены «пропавшими без вести», когда пытались добраться до Европы. Стратегия поощрения других иммигрантов не пересекать море не сработала, и теперь, по мнению группы юристов-международников, авторам идеи придется держать ответ за свои действия по всей строгости закона.



Некоторые эксперты, оценивая сложившуюся ситуацию, считают, что обращение адвокатов в МУС — не более чем пиар-акция группы, решившей заявить о себе. eadaily.com Категории: в Европе, чп и криминал, общество Ключевые слова: беженцы, евросоюз, преступления, Единство — статья прочитана 109 раз Комментарии