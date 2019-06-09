|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Выборгский район Ленинградской области: сотрудничество с Литвой
Расширение и развитие многогранных форм сотрудничества с Литвой в сфере туризма, образования, социальных услуг планируют в Первомайском сельском поселении Выборгского района.
Визит литовской делегации, под руководством генконсула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса прошел в канун международного дня защиты детей, приходящийся на первый день лета.
С российской стороны делегацию возглавил председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин.
Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков отмечает, что договор о сотрудничестве был заключен в 2014 году, в настоящее время формат расширяется.
В частности, в этот раз рассматривались вопросы развития различных форм молодежного движения.
В рамках рабочего визита гости ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сфере образования в Первомайской школе, работой Первомайского Дворца культуры. Представители литовской делегации в формате видеопрезентации поделились опытом работы в сфере образования и культуры, а также раскрыли туристический потенциал Зарасайского района Литовской республики.
Обсуждались вопросы расширения действующих форм международных деловых отношений.
Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
инф.Обзор
Ключевые слова: Россия, сотрудничество, граница
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|