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Выборгский район Ленинградской области: сотрудничество с Литвой



Расширение и развитие многогранных форм сотрудничества с Литвой в сфере туризма, образования, социальных услуг планируют в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Визит литовской делегации, под руководством генконсула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса прошел в канун международного дня защиты детей, приходящийся на первый день лета.

С российской стороны делегацию возглавил председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин.

Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков отмечает, что договор о сотрудничестве был заключен в 2014 году, в настоящее время формат расширяется.

В частности, в этот раз рассматривались вопросы развития различных форм молодежного движения.

В рамках рабочего визита гости ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сфере образования в Первомайской школе, работой Первомайского Дворца культуры. Представители литовской делегации в формате видеопрезентации поделились опытом работы в сфере образования и культуры, а также раскрыли туристический потенциал Зарасайского района Литовской республики.

Обсуждались вопросы расширения действующих форм международных деловых отношений.

Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО
инф.Обзор
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Россия, сотрудничество, граница
География: Россия
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добавлена сегодня, 9 июня, 09:30

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