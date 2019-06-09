Выборгский район Ленинградской области: сотрудничество с Литвой 🔊 Воспроизвести



Расширение и развитие многогранных форм сотрудничества с Литвой в сфере туризма, образования, социальных услуг планируют в Первомайском сельском поселении Выборгского района.



Визит литовской делегации, под руководством генконсула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса прошел в канун международного дня защиты детей, приходящийся на первый день лета.



С российской стороны делегацию возглавил председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин.



Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков отмечает, что договор о сотрудничестве был заключен в 2014 году, в настоящее время формат расширяется.



В частности, в этот раз рассматривались вопросы развития различных форм молодежного движения.



В рамках рабочего визита гости ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сфере образования в Первомайской школе, работой Первомайского Дворца культуры. Представители литовской делегации в формате видеопрезентации поделились опытом работы в сфере образования и культуры, а также раскрыли туристический потенциал Зарасайского района Литовской республики.



Обсуждались вопросы расширения действующих форм международных деловых отношений.



Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО Расширение и развитие многогранных форм сотрудничества с Литвой в сфере туризма, образования, социальных услуг планируют в Первомайском сельском поселении Выборгского района.Визит литовской делегации, под руководством генконсула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса прошел в канун международного дня защиты детей, приходящийся на первый день лета.С российской стороны делегацию возглавил председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин.Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков отмечает, что договор о сотрудничестве был заключен в 2014 году, в настоящее время формат расширяется.В частности, в этот раз рассматривались вопросы развития различных форм молодежного движения.В рамках рабочего визита гости ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сфере образования в Первомайской школе, работой Первомайского Дворца культуры. Представители литовской делегации в формате видеопрезентации поделились опытом работы в сфере образования и культуры, а также раскрыли туристический потенциал Зарасайского района Литовской республики.Обсуждались вопросы расширения действующих форм международных деловых отношений. инф.Обзор Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, сотрудничество, граница География: Россия — статья прочитана 187 раз Комментарии