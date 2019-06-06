Нужно ли присутствие Путина на праздновании 75-летия высадки союзников? Комментарии читателей «Фигаро» 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Pascal Rossignol



Стоит ли приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии? Читатели «Фигаро» поделились комментариями на этот счет. Большинство из них, считают, что вклад русских людей в победу над фашизмом огромен, и негодуют по поводу отсутствия русских руководителей на праздничных мероприятиях. Но некоторые явно недооценивают все, что было сделано русскими солдатами для освобождения Европы.



На вопрос газеты «Фигаро» о том, стоит ли приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, 80% читателей (из более 32 тысяч ответивших) считают, что это обязательно нужно сделать. На вопрос газеты «Фигаро» о том, стоит ли приглашать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины высадки союзников антигилтеровской коалиции в Нормандии, 80% читателей (из более 32 тысяч ответивших) считают, что это обязательно нужно сделать. Bastianu



Без участия граждан бывшего СССР под руководством Сталина, которые не оставили целым ни одного дома после их прибытия в Германию, сегодняшняя Франция говорила бы по-немецки и была бы их рабами, точно так же, как и Восточная Германия. Просто стыдно, что Россию не приглашают ни на одно празднование.







Scanie



Конечно, отсутствие российского лидера, будь то в Портсмуте или в Нормандии, глубоко шокирует. Как будто двадцать миллионов погибших советских граждан не достойны памяти.







mennen



Именно русские заплатили больше всех за нашу свободу. Слава русскому народу, позор французам, многие из которых сотрудничали с нацистами.







ca18



Меркель приедет, Путин не приглашен. Это граничит с гротеском. Я не знал, что 1944 году Германия была нашим союзником, а русские были врагами…







dontstopmenow



Превратить празднование военных побед в празднование мира, не пригласив представителя России, страны, которая, жертвуя своими солдатами на восточном фронте, открыла возможность для высадки союзников, противоречит здравому смыслу и является исторической ошибкой.







utilisateurdelabas



Без России не было бы никакой высадки. Если бы на восточном фронте СССР не разгромил немецкие дивизии, никто не смог бы высадиться в Нормандии.







karima



Русские были нашими союзниками. Позорная и достойная сожаления ситуация, о которой мы пожалеем через некоторое время.







génius



Именно, но с присутствующей здесь группой глупцов ничего лучшего ждать и не стоит.







EugénieEtcheverry



Людские потери во время Второй мировой войны:



СССР — от 5,2 до 8,7миллионов, США — 0,4 миллиона, Великобритания — 0,4 миллиона, Франция — 0,2 миллиона.



Комментарии излишне.







Edmond



«Макрон хочет связать «дух Сопротивления» с «искусством быть французом». Но у него хотя бы есть представление о числе русских, а также сербов, поляков, которые участвовали во французском Сопротивлении? У него что-то не так с его «искусством быть французом»…







yanne amarre



Комментарии читателей «Фигаро»: Сразу видно, что у маленького банкира огромные амбиции! Он пренебрегает союзником по освобождению Европы, но принимает с размахом саудовских принцев. Понятно, в чем состоят его предпочтения!!!!







Evrasizm Евразизм



27 миллионов погибших советских людей, и все это, чтобы обеспечить выживание предков тех, кто руководит нами сегодня. Позор, который, я надеюсь, не останется без ответа.







Americas



В любом случае, празднование 6 июня — это прославление американцев, в то время как большая часть работы была сделана русскими, которые освободили землю от немцев еще до их прибытия.







billylitaliano



Американцы нас спасли от диктатуры нацизма и диктатуры коммунизма.







wiseman forever



Я далеко не сторонник Путина. Но русские были нашими союзниками в 1944 году, и без них победу пришлось бы ждать очень долго, или вообще не ждать. Их присутствие на праздничных мероприятиях было бы логичным, если не сказать желательным.







roro65



Стыд. Русские понесли огромные людские потери.







Stanislas75



Конечно, не надо. Путинский режим дрейфует и стремится уничтожить европейские демократии. Он нам не союзник, если не брать в расчет крайне правые партии.







Dejace



СССР начал войну против нацистов и закончил ее в другом лагере. По общему признанию, именно благодаря восточному фронту была ослаблена нацистская Германия, но СССР не участвовал в высадке, и за это дорого поплатились народы Восточной Европы.







ParisianLady



Мне кажется, что Россия, которая победила нацистов, не участвовала в высадке союзников. Тогда зачем ее приглашать?







agent_123



Высадка союзников в Нормандии позволила Франции и западной части Европы не попасть в руки Сталина и не познать советский ад, как это случилось со странами Восточной Европы, освобожденными Красной Армией. Мы плохо представляем себе присутствие Путина на такой церемонии.







marc v.



Я думаю, что если Трамп представляет США, которые помогли нам в 1945 году, тогда Путин представляет СССР, который тогда также помог нам. Но, может быть, Трампа считают более симпатичным?







pascapple



Конечно, нужно было бы пригласить русских! Даже если российская армия многим обязана американской технике, Россия причастна к победе, так же как и союзники, а Жуков один сделал столько же, сколько все американские генералы. inosmi.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: война, торжества, делегации — статья прочитана 99 раз Комментарии