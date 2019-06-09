Что за самолет Flying-V с салоном в крыльях построят в Голландии?

В Нидерландах представили концепт инновационного воздушного судна. «Самолет-крыло» V-образной формы разрабатывают ученые Делфтского технического университета и голландской авиакомпании KLM. В лайнере Flying-V пассажирский салон, отсек для багажа и топливные баки будут размещаться в крыльях, сообщает АиФ.
Идея создания перспективного воздушного судна принадлежит немцу Юстасу Бенаду, который еще будучи студентом Берлинского технического университета в 2014 году представил модель пассажирского самолета, по форме напоминающего латинскую букву V. Свое название самолет получил в честь легендарной гитары Gibson Flying V, на которой играли Эдди Ван Хален, Джими Хендрикс, Брайан Мэй и Кит Ричардс.
Сколько пассажиров сможет перевозить Flying-V?
Flying-V сможет использовать ту же инфраструктуру, что и пассажирские самолеты традиционной формы, так как имеет стандартный размах крыла. По словам авиаконструкторов, лайнер будет способен перевозить 314 пассажиров. Размах крыльев самолета составит около 65 метров, длина — 55 метров, высота — 17 метров.
В чем преимущества инновационного самолета?
По заявлению разработчиков, авиалайнер будет использовать на 20% меньше топлива, чем самолеты традиционной формы с подобными характеристиками. Этого можно будет достичь за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят экономнее расходовать топливо.
Еще одним преимуществом является V —образная форма фюзеляжа. Такая необычная конструкция позволит уменьшить лобовое сопротивление и увеличить подъемную силу.
Когда начнется серийное производство лайнера?
Разработчики сообщают о том, что уже проведены числовые испытания и предварительные испытания в аэродинамической трубе. «Нам нужно провести гораздо больше испытаний в аэродинамических трубах — на высокой скорости и на низкой — чтобы продемонстрировать эффективность самолета», — рассказал руководитель проекта CNN.
Макет салона Flying-V можно будет увидеть в амстердамском аэропорту Schiphol в октябре 2019 года. К середине осени 2019 года создатели собираются продемонстрировать летающий прототип, на котором будет отрабатываться полет на низкой скорости. Во время испытаний инженеры проверят стабильность полета во время взлета и посадки. Ожидается, что серийное производство воздушного судна может начаться в 2040 году.
Flying-V сможет использовать ту же инфраструктуру, что и пассажирские самолеты традиционной формы, так как имеет стандартный размах крыла. По словам авиаконструкторов, лайнер будет способен перевозить 314 пассажиров. Размах крыльев самолета составит около 65 метров, длина — 55 метров, высота — 17 метров.
В чем преимущества инновационного самолета?
По заявлению разработчиков, авиалайнер будет использовать на 20% меньше топлива, чем самолеты традиционной формы с подобными характеристиками. Этого можно будет достичь за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят экономнее расходовать топливо.
Еще одним преимуществом является V —образная форма фюзеляжа. Такая необычная конструкция позволит уменьшить лобовое сопротивление и увеличить подъемную силу.
Когда начнется серийное производство лайнера?
Разработчики сообщают о том, что уже проведены числовые испытания и предварительные испытания в аэродинамической трубе. «Нам нужно провести гораздо больше испытаний в аэродинамических трубах — на высокой скорости и на низкой — чтобы продемонстрировать эффективность самолета», — рассказал руководитель проекта CNN.
Макет салона Flying-V можно будет увидеть в амстердамском аэропорту Schiphol в октябре 2019 года. К середине осени 2019 года создатели собираются продемонстрировать летающий прототип, на котором будет отрабатываться полет на низкой скорости. Во время испытаний инженеры проверят стабильность полета во время взлета и посадки. Ожидается, что серийное производство воздушного судна может начаться в 2040 году.