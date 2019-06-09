Загрузка... Что за самолет Flying-V с салоном в крыльях построят в Голландии? 🔊 Воспроизвести



В Нидерландах представили концепт инновационного воздушного судна. «Самолет-крыло» V-образной формы разрабатывают ученые Делфтского технического университета и голландской авиакомпании KLM. В лайнере Flying-V пассажирский салон, отсек для багажа и топливные баки будут размещаться в крыльях, сообщает



Идея создания перспективного воздушного судна принадлежит немцу Юстасу Бенаду, который еще будучи студентом Берлинского технического университета в 2014 году представил модель пассажирского самолета, по форме напоминающего латинскую букву V. Свое название самолет получил в честь легендарной гитары Gibson Flying V, на которой играли Эдди Ван Хален, Джими Хендрикс, Брайан Мэй и Кит Ричардс. В Нидерландах представили концепт инновационного воздушного судна. «Самолет-крыло» V-образной формы разрабатывают ученые Делфтского технического университета и голландской авиакомпании KLM. В лайнере Flying-V пассажирский салон, отсек для багажа и топливные баки будут размещаться в крыльях, сообщает АиФ Идея создания перспективного воздушного судна принадлежит немцу Юстасу Бенаду, который еще будучи студентом Берлинского технического университета в 2014 году представил модель пассажирского самолета, по форме напоминающего латинскую букву V. Свое название самолет получил в честь легендарной гитары Gibson Flying V, на которой играли Эдди Ван Хален, Джими Хендрикс, Брайан Мэй и Кит Ричардс. Сколько пассажиров сможет перевозить Flying-V?



Flying-V сможет использовать ту же инфраструктуру, что и пассажирские самолеты традиционной формы, так как имеет стандартный размах крыла. По словам авиаконструкторов, лайнер будет способен перевозить 314 пассажиров. Размах крыльев самолета составит около 65 метров, длина — 55 метров, высота — 17 метров.



В чем преимущества инновационного самолета?



По заявлению разработчиков, авиалайнер будет использовать на 20% меньше топлива, чем самолеты традиционной формы с подобными характеристиками. Этого можно будет достичь за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле. Их наличие и аэродинамичный дизайн позволят экономнее расходовать топливо.



Еще одним преимуществом является V —образная форма фюзеляжа. Такая необычная конструкция позволит уменьшить лобовое сопротивление и увеличить подъемную силу.



Когда начнется серийное производство лайнера?



Разработчики сообщают о том, что уже проведены числовые испытания и предварительные испытания в аэродинамической трубе. «Нам нужно провести гораздо больше испытаний в аэродинамических трубах — на высокой скорости и на низкой — чтобы продемонстрировать эффективность самолета», — рассказал руководитель проекта CNN.



Макет салона Flying-V можно будет увидеть в амстердамском аэропорту Schiphol в октябре 2019 года. К середине осени 2019 года создатели собираются продемонстрировать летающий прототип, на котором будет отрабатываться полет на низкой скорости. Во время испытаний инженеры проверят стабильность полета во время взлета и посадки. Ожидается, что серийное производство воздушного судна может начаться в 2040 году. Загрузка... aif.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: самолет, Нидерланды, авиастроение, разработки — статья прочитана 172 раза Комментарии