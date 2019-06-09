Загрузка... Fiat Chrysler отказался от объединения с Renault «из-за политики» 🔊 Воспроизвести Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской Renault SA. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo



Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской Renault SA. Об этом неожиданно, в ночь со среды на четверг, 6 июня, объявила дирекция концерна Fiat. Свое решение Fiat объяснил «действиями французского правительства», сообщает



«Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки», — говорится в пресс-релизе FCA. Анонимный источник в группе Fiat Chrysler заявил агентству France-Presse, что слияние сорвалось из-за «резкой и непонятной позиции Берси» (министерства экономики Франции, которое находится на набережной Берси в Париже — RFI). Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской Renault SA. Об этом неожиданно, в ночь со среды на четверг, 6 июня, объявила дирекция концерна Fiat. Свое решение Fiat объяснил «действиями французского правительства», сообщает RFI «Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки», — говорится в пресс-релизе FCA. Анонимный источник в группе Fiat Chrysler заявил агентству France-Presse, что слияние сорвалось из-за «резкой и непонятной позиции Берси» (министерства экономики Франции, которое находится на набережной Берси в Париже — RFI). Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, объяснил провал переговоров позицией автопроизводителя Nissan, который входит в группу Renault. «Государство определило четыре условия при заключении договора. Сохранение альянса Renault-Nissan, сохранение рабочих мест и заводов во Франции, равновесие в управленческом аппарате между Renault и FCA и участие в разработке электрических аккумуляторов, начатом совместно с Германией. По трем этим условиям было достигнуто согласие, оставалось лишь получить поддержку со стороны Nissan», — говорится в коммюнике министерства экономики.



О начале переговоров о слиянии двух автомобильных концернов Fiat Chrysler и Renault СМИ узнали в мае. Это слияние позволило бы создать третий по величине гигант автопрома в мире. Во время переговоров власти Франции заявляли о готовности поддержать слияние, если компании гарантируют сохранение рабочих мест и штаб-квартиры в стране, а также место государства в совете директоров. В настоящее время французскому государству принадлежит 15,1% акций Renault. В случае слияния эта доля должна была быть уменьшена до 7,5%.



После объявления о срыве следки акции Renault упали на 7% на Парижской бирже.



В последние месяцы между Францией и Японией возникли трения из-за ареста бывшего главы концерна Renault-Nissan Карлоса Гона. Сам Карлос Гон называет открытое против него в Японии дело «политическим». Загрузка... ru.rfi.fr Категории: экономика, политика, авто Ключевые слова: слияние, Fiat, Renault — статья прочитана 180 раз Комментарии