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В Мировом энергетическом совете поддержали Северный поток — 2

© РИА Новости / Илья Питалев


Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристофор Фрай поддержал строительство "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письмо, в котором говорилось о "значительном риске санкций" из-за участия в энергетическом проекте. В конце мая министр энергетики США Рик Перри также сообщил, что Вашингтон готовит ограничительные меры против "Северного потока – 2".

По словам генерального секретаря, Европе выгодно закупать газ у России.

"Северный поток — 2" — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится", - отметил Фрай в разговоре с RT на полях ПМЭФ.
Он также подчеркнул, что "голубое топливо" играет важную роль при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии.

"Северный поток — 2"

Строительство "Северного потока – 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.

В Европе реализацию проекта поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках газа.

Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным" и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.

Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Германия, Еврокомиссия, маршрут, СП-2
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добавлена сегодня, 7 июня, 09:00

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