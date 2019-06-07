В Мировом энергетическом совете поддержали Северный поток — 2

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристофор Фрай поддержал строительство "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости.
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письмо, в котором говорилось о "значительном риске санкций" из-за участия в энергетическом проекте. В конце мая министр энергетики США Рик Перри также сообщил, что Вашингтон готовит ограничительные меры против "Северного потока – 2".
По словам генерального секретаря, Европе выгодно закупать газ у России.
"Северный поток — 2" — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится", - отметил Фрай в разговоре с RT на полях ПМЭФ.
Он также подчеркнул, что "голубое топливо" играет важную роль при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии.
"Северный поток — 2"
Строительство "Северного потока – 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.
В Европе реализацию проекта поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках газа.
Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным" и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.
В интересах Европы
В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
"Северный поток — 2"
Строительство "Северного потока – 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.
В Европе реализацию проекта поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках газа.
Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным" и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.
В интересах Европы
В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.