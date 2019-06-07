США начали активно вкладывать деньги в Россию 🔊 Воспроизвести Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images



США вышли на первое место по числу инвестиционных проектов в России впервые с 2013 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 года», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование, пишет



В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента. При этом количество инвестиционных проектов из США выросло с 19 до 33, прибавив 74 процента. На втором месте идет Германия с 24 проектами (инвестиции сократились на 14 процентов), на третьем — Китай. Количество китайских проектов упало с 32 до 19 процентов. США вышли на первое место по числу инвестиционных проектов в России впервые с 2013 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 года», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование, пишет ЛЕНТА В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента. При этом количество инвестиционных проектов из США выросло с 19 до 33, прибавив 74 процента. На втором месте идет Германия с 24 проектами (инвестиции сократились на 14 процентов), на третьем — Китай. Количество китайских проектов упало с 32 до 19 процентов. Согласно оценке EY, Россия занимает девятое место в десятке европейских стран, которые оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Причинами привлекательности стали низкая инфляция и ускорение экономического роста. По данным Росстата, по итогам 2018 года экономика страны выросла на 2,3 процента. EY полагает, что стабилизация роста цен сделала возможным планирование на длительный срок.



Данные EY противоречат официальной статистике прямых инвестиций Центробанка, согласно которой по остаткам иностранных вложений в Россию на 1 января 2019 года первое место занимает Кипр, второе — Люксембург, третье — Багамы. США в этом списке на 18 месте, а Китай на 22-м. Издание отмечает, что статистика EY, вероятно, более репрезентативна, поскольку данные российского регулятора включают вложения, которые делаются инвесторами российского происхождения через офшоры. При этом статистика ЦБ исключает вложения, которые сделаны «дочками» иностранных компаний в России. При этом большинство американских и китайских инвестиций в стране относятся именно к такому типу. lenta.ru Категории: в мире, экономика Ключевые слова: Россия, США, инвестиции — статья прочитана 147 раз Комментарии