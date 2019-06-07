ГПУ объявила Ющенко подозрение − СМИ 🔊 Воспроизвести Экс-президент Украины Виктор Ющенко



Дело касается расследования о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности, сообщает



Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом сообщило издание theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.



Отмечается, что деталей дела Сарган не уточнила.



При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Дело касается расследования о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Об этом сообщило издание theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.Отмечается, что деталей дела Сарган не уточнила.При этом народный депутат Сергей Лещенко написал в Telegram-канале, что Ющенко объявили подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). "Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", − уточнил нардеп.



Напомним, в июле 2007 года Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьер-министру Виктору Януковичу, который отдал Межигорье под контроль компании Надра Украины, подчинявшейся Министерству экологии.



После этого был заключен договор с компанией Мединвесттрейд и правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Мединвесттрейд, в свою очередь, продала приобретенное Межигорье компании Танталит.



Сам Ющенко заявил в 2016 году, что участок достался Януковичу, поскольку он "не мог повлиять на это".



В августе 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция Межигорье вышла в 2007 году из государственной собственности. korrespondent.net Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: экс-президент, подозрения, Ющенко, злоупотребление География: Украина — статья прочитана 134 раза Комментарии