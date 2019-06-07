Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока» 🔊 Воспроизвести © turkstream.info



Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».



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«До конца года», — ответил министр на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа «Турецкого потока».



Говоря об объёмах транспортировки газа с использованием новых мощностей в Венгрии, Новак подчеркнул, что данный вопрос касается «от 6 до 10 млрд кубов».



В марте в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток». Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.«До конца года», — ответил министр на вопрос о проведении процедуры open season и сроках расширения ГТС Венгрии для газа «Турецкого потока».Говоря об объёмах транспортировки газа с использованием новых мощностей в Венгрии, Новак подчеркнул, что данный вопрос касается «от 6 до 10 млрд кубов».В марте в Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сотрудничество Болгарии и России по «Турецкому потоку».



Кооперация по "Турецкому потоку" с Россией дает возможность Болгарии вернуть хотя бы часть упущенных прибылей из-за отказа от "Южного потока".



"Основных возможностей для усиления кооперации России и Болгарии по газопроводу "Турецкий поток" две. Одна – поставки российского газа этой стране, которая сейчас покупает его примерно по 3,5 млрд кубометров в год. "Голубое топливо" в настоящее время идет транзитом через Украину, Молдавию и Румынию. на сегодняшний день Болгария еще и является транзитером газа РФ в Турцию, но вскоре эта ситуация изменится. Первая нитка "Турецкого потока" дает возможность Москве поставлять газ туркам напрямую.



А вторая нитка, когда она будет запущена, делает Болгарию транзитером уже в обратном направлении. То есть по болгарской территории газ из Турции пойдет в Сербию, далее – в Венгрию и Австрию. При этом София не потеряет транзитные доходы, которые для относительно бедной страны являются значимыми. Но и существенно болгары не выигрывают. Во всяком случае, получают куда меньше, чем могли бы сейчас иметь, если бы в свое время не заблокировали "Южный поток", - отмечает специалист.



Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что проект газопровода "Турецкий поток" открывает возможности для наращивания кооперации между Россией и Болгарией. "Его продолжение по территории Болгарии укрепит энергетическую безопасность вашей страны. С учетом печального опыта "Южного потока" необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны произвольным решением Брюсселя", - сказал министр.



"Проект "Южный поток" подразумевал создание совместного предприятия "Газпрома" с болгарами и строительство полномасштабной инфраструктуры по перекачке газа от берега Болгарии до Сербии. Причем половину оплачивала российская сторона. Если бы проект был реализован, София только за транзит получала бы свыше 2 млрд долларов ежегодно. Болгары понимают, чего лишились, и сейчас хотят хоть часть упущенных возможностей от кооперации с Россией вернуть. Для этого, по сути, нужно занять место Украины в новой схеме транзита.



Реализация "Южного потока" существенно бы повысила статус транзитера Болгарии в Евросоюзе, обогатила бы страну и дала большую политическую самостоятельность, нежели есть сегодня. Вместо этого болгары теперь зависят от Турции, которая стала транзитером, при этом потеряли колоссальные прибыли и объемы транзита куда скромнее. Причем вернуть уже ничего нельзя – ЕС принял третий энергопакет законов, запрещающий не состоящим в альянсе странам строить газопроводы и владеть ими в Европе", - подчеркивает эксперт.



Гарантии Брюсселя



"Южный поток" - нереализованный проект газопровода, по дну Чёрного моря из Анапского района РФ в болгарский порт Варну. Строительство началось 7 декабря 2012 года и по плану должно было закончиться в 2015 году. Мощность должна была составить 63 млрд кубометров газа в год, стоимость проекта - 16 млрд евро. Болгария под внешним давлением несколько раз приостанавливала строительство. 1 декабря 2014 года Россия отказалась от проекта "из-за неконструктивной позиции Евросоюза".



На смену "Южному потоку" Россия начала новый проект - "Турецкий поток". Он предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Трубы проложены по дну Черного моря напрямую из РФ в Турцию. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.



"Слова Лаврова о договоренностях с болгарами по энергетике – это большей частью официальный политес и дипломатическая вежливость. В свое время болгары показали, что являются несамостоятельным государством, и Москва это помнит. Соответственно заключать договоренности с Софией смысла нет – в очередной раз туда приедут американские сенаторы, и болгарские власти резко изменять свое мнение.



Потому Москва придерживается простой политики: если болгары заинтересованы в совместных с РФ проектах, им придется идти в Брюссель и договариваться об этом, выбивать лояльное отношение и гарантии. Если все это София получит, в переговоры с ЕС вступит уже российская сторона, чтобы закрепить все законодательно.



При этом сейчас формально переговоры с Евросоюзом все равно сводятся лишь к исполнению принятого в ЕС законодательства. Брюссель определил свод требований и условий к прокладке газопроводов, Россия в этих процессах участия принимать не имеет права – она может довести трубы лишь до границ Евросоюза. И если болгары хотя получить хоть что-то от сотрудничества с РФ после своей деструктивной деятельности, им придется и договариваться с ЕС, и искать деньги на трубопровод", - заключает Игорь Юшков. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Венгрия, поставки, Турецкий поток — статья прочитана 161 раз Комментарии