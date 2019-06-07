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15 боевых кораблей НАТО с морскими пехотинцами на борту вошли в акваторию Балтийского моря



Не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США "Fort McHenry" с морскими пехотинцами на борту, в четверг вошли в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу информированный источник, пишет PRESS.LV.

По имеющимся данным, заход натовских кораблей в Балтику осуществлялся как через датский пролив Большой Бельт, так и через Кильский канал в Германии.

С 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО "BALTOPS 2019". Они будут проводиться под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля "Mount Whitney", который еще в конце мая зашел в Балтику.
В учениях примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса.

Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов. В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

С апреля месяца в Балтийском море уже находятся на патрулировании корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США "Gravely", оснащенный крылатыми ракетами "Tomahawk" с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегат британского королевского ВМФ "Westminster", а также испанский, турецкий и польский фрегаты.
press.lv
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: нато, учения, Балтия
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добавлена сегодня, 7 июня, 10:00

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