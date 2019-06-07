Washington Examiner: американский чиновник обвинил студентов из России, Ирана и Китая в шпионаже против США 🔊 Воспроизвести Reuters



Высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США Луис Роди заявил, что Россия, Иран и Китай через своих студентов, обучающихся в Америке, крадут военные тайны и секретную информацию о новейшей технике у учебных заведений. Как пишет Washington Examiner, по мнению чиновника, таким образом эти страны пытаются увеличить свой собственный военный потенциал в ущерб национальной безопасности США.



Иран, Россия и Китай используют своих студентов, получающих образование в США, чтобы красть военные тайны, а также секретную информацию о новейшей технике у университетов и исследовательских центров. Это громкое заявление сделал высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США в ходе выступления по поводу преступлений, совершаемых иммигрантами, пишет Washington Examiner. Иран, Россия и Китай используют своих студентов, получающих образование в США, чтобы красть военные тайны, а также секретную информацию о новейшей технике у университетов и исследовательских центров. Это громкое заявление сделал высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США в ходе выступления по поводу преступлений, совершаемых иммигрантами, пишет Washington Examiner.



Как сказал Роди во время заседания финансового комитета Сената, его отделу «известно, что эти страны активно реализуют различные схемы, позволяющие незаконным и губительным образом завладевать и переправлять подлежащие экспортному контролю технологии и продукты военного и двойного назначения, а также применяют огромное количество схем, позволяющих обойти американские законы об экспортном контроле».



По словам Роди, больше всего расследований ведется в отношении Ирана, России и Китая.



«Наибольшее число текущих расследований, касающихся распространения продукции, подлежащей экспортному контролю, в том числе нематериального экспорта, — то есть передачи технических данных за пределы США или передачи этих данных иностранным гражданам внутри США, — касаются Китая, Ирана и России», — сказал он.



В своем выступлении в Сенате он также добавил, что студенты, приехавшие в США из стран, традиционно считающихся противниками США, «составляют значительную долю иностранного студенческого контингента, находящегося в США в настоящее время».



«Использование научного сообщества и американских исследовательских институтов — это всего лишь одна из схем, которые эти страны применяют, чтобы получить доступ к закрытой исследовательской информации и технологиям, подлежащим экспортному контролю, и чтобы ускорить их передачу за границу. Эти страны пытаются завладеть подобной информацией — во многих случаях незаконным и губительным образом, — чтобы увеличить свой собственный военный потенциал и достичь своих экономических целей, зачастую в ущерб национальной безопасности США», — заявил Роди.



Оригинал новости ИноТВ «Угроза со стороны враждебно настроенных государств, стремящихся незаконным и губительным образом использовать легитимные возможности в области образования и исследований в США, многие из которых финансируются за счет средств налогоплательщиков, реальна», — заявил Луис Роди, исполняющий обязанности директора отдела расследований в области национальной безопасности.Как сказал Роди во время заседания финансового комитета Сената, его отделу «известно, что эти страны активно реализуют различные схемы, позволяющие незаконным и губительным образом завладевать и переправлять подлежащие экспортному контролю технологии и продукты военного и двойного назначения, а также применяют огромное количество схем, позволяющих обойти американские законы об экспортном контроле».По словам Роди, больше всего расследований ведется в отношении Ирана, России и Китая.«Наибольшее число текущих расследований, касающихся распространения продукции, подлежащей экспортному контролю, в том числе нематериального экспорта, — то есть передачи технических данных за пределы США или передачи этих данных иностранным гражданам внутри США, — касаются Китая, Ирана и России», — сказал он.В своем выступлении в Сенате он также добавил, что студенты, приехавшие в США из стран, традиционно считающихся противниками США, «составляют значительную долю иностранного студенческого контингента, находящегося в США в настоящее время».«Использование научного сообщества и американских исследовательских институтов — это всего лишь одна из схем, которые эти страны применяют, чтобы получить доступ к закрытой исследовательской информации и технологиям, подлежащим экспортному контролю, и чтобы ускорить их передачу за границу. Эти страны пытаются завладеть подобной информацией — во многих случаях незаконным и губительным образом, — чтобы увеличить свой собственный военный потенциал и достичь своих экономических целей, зачастую в ущерб национальной безопасности США», — заявил Роди. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, образование Ключевые слова: Россия, США, студенты, Китай, Иран, шпионаж — статья прочитана 75 раз Комментарии