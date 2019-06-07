Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> "Нафтогаз" заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет

Нафтогаз заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет

© REUTERS/Gleb Garanich


Глава НАК Андрей Коболев назвал чрезвычайным вызовом требование правительства страны выплатить 90% прибыли компании, сообщает ТАСС.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупредила о невозможности запастись газом на зиму в случае выплаты дивидендов в госбюджет. Об этом заявил в четверг глава НАК Андрей Коболев в Facebook.

Он назвал чрезвычайным вызовом требование правительства выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня. "Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса", - подчеркнул Коболев. Он при этом обратил внимание, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. "Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил глава НАК.
При этом одной из главных финансовых проблем компании он назвал ситуацию с огромной задолженностью за поставленный газ пред "Нафтогазом" со стороны компаний по распределению и поставкам голубого топлива так называемым газсбытам. Эти компании должны монополисту 61,4 млрд гривен (почти $2,3 млрд), что почти вдвое перекрыло бы потребности "Нафтогаза" в средствах для закупки топлива и последующей закачки в хранилища.

Еще одним источником финансирования могли бы стать кредитные средства, однако, по словам Коболева, "для этого необходимо разрешение и активное участие кабинета министров". "Пока в наполнении газовых хранилищ мы идем по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на наивысшем уровне", - заявил глава компании.

Коболев уточнил, что по состоянию на 1 июня в подземных хранилищах Украины накоплено 11,5 млрд куб. м газа, что на 20% выше, чем на аналогичную дату годом ранее. При этом он подчеркнул, что, лишь сохраняя такие темпы закачки, Киев сможет выполнить задачу по накоплению к зиме 20 млрд куб. м в "подземке".

Киев ищет, где взять газ к зиме

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил 5 июня, что Киев ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ (ПХГ) газом к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа. Указанный вопрос уже рассматривался на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил он, и что "один механизм был наработан", однако ведутся поиски альтернативных механизмов.

Украина закачивает газ в ПХГ за счет внутренней добычи, а также импорта из стран ЕС по так называемым реверсным схемам. Ранее Герус отмечал, что по решению Стокгольмского арбитража Украина должна приобретать до 5 млрд куб. м российского газа ежегодно.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: газ, цена, повышение, Нафтогаз
География: Украина
статья прочитана 125 раз
добавлена сегодня, 7 июня, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка