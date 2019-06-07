Нафтогаз заявил о невозможности запастись газом на зиму при выплате дивидендов в бюджет 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Gleb Garanich



Глава НАК Андрей Коболев назвал чрезвычайным вызовом требование правительства страны выплатить 90% прибыли компании, сообщает



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупредила о невозможности запастись газом на зиму в случае выплаты дивидендов в госбюджет. Об этом заявил в четверг глава НАК Андрей Коболев в Facebook.



Он назвал чрезвычайным вызовом требование правительства выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня. "Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса", - подчеркнул Коболев. Он при этом обратил внимание, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. "Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил глава НАК. Глава НАК Андрей Коболев назвал чрезвычайным вызовом требование правительства страны выплатить 90% прибыли компании, сообщает ТАСС Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предупредила о невозможности запастись газом на зиму в случае выплаты дивидендов в госбюджет. Об этом заявил в четверг глава НАК Андрей Коболев в Facebook.Он назвал чрезвычайным вызовом требование правительства выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня. "Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса", - подчеркнул Коболев. Он при этом обратил внимание, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. "Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил глава НАК. При этом одной из главных финансовых проблем компании он назвал ситуацию с огромной задолженностью за поставленный газ пред "Нафтогазом" со стороны компаний по распределению и поставкам голубого топлива так называемым газсбытам. Эти компании должны монополисту 61,4 млрд гривен (почти $2,3 млрд), что почти вдвое перекрыло бы потребности "Нафтогаза" в средствах для закупки топлива и последующей закачки в хранилища.



Еще одним источником финансирования могли бы стать кредитные средства, однако, по словам Коболева, "для этого необходимо разрешение и активное участие кабинета министров". "Пока в наполнении газовых хранилищ мы идем по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на наивысшем уровне", - заявил глава компании.



Коболев уточнил, что по состоянию на 1 июня в подземных хранилищах Украины накоплено 11,5 млрд куб. м газа, что на 20% выше, чем на аналогичную дату годом ранее. При этом он подчеркнул, что, лишь сохраняя такие темпы закачки, Киев сможет выполнить задачу по накоплению к зиме 20 млрд куб. м в "подземке".



Киев ищет, где взять газ к зиме



Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил 5 июня, что Киев ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ (ПХГ) газом к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа. Указанный вопрос уже рассматривался на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил он, и что "один механизм был наработан", однако ведутся поиски альтернативных механизмов.



Украина закачивает газ в ПХГ за счет внутренней добычи, а также импорта из стран ЕС по так называемым реверсным схемам. Ранее Герус отмечал, что по решению Стокгольмского арбитража Украина должна приобретать до 5 млрд куб. м российского газа ежегодно. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, цена, повышение, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 125 раз Комментарии