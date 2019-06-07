Открыто посольство Литвы в Хорватии 🔊 Воспроизвести Хорватия, Загреб



В четверг в Хорватии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс официально открыл литовское посольство в Загребе.



"Открытие посольства на фоне празднования 15-летия членства Литвы в Евросоюзе и НАТО, и пятилетней годовщины членства Хорватии в ЕС, а также десятилетия ее членства в НАТО, является важным шагом в развитии литовско-хорватских отношений", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.



"Я не сомневаюсь, что деятельность посольства будет способствовать повышению известности Литвы в Хорватии", – сказал он.



В церемонии открытия участвовали члены хорватского правительства и парламента, общественные деятели, представители литовской общины.



Дипломатическое представительство Литвы находится в одном из небоскребов в центре Загреба.



Послом Литвы в Хорватии с 4 марта работает Юрате Рагуцкене. В четверг в Хорватии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс официально открыл литовское посольство в Загребе."Открытие посольства на фоне празднования 15-летия членства Литвы в Евросоюзе и НАТО, и пятилетней годовщины членства Хорватии в ЕС, а также десятилетия ее членства в НАТО, является важным шагом в развитии литовско-хорватских отношений", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса."Я не сомневаюсь, что деятельность посольства будет способствовать повышению известности Литвы в Хорватии", – сказал он.В церемонии открытия участвовали члены хорватского правительства и парламента, общественные деятели, представители литовской общины.Дипломатическое представительство Литвы находится в одном из небоскребов в центре Загреба.Послом Литвы в Хорватии с 4 марта работает Юрате Рагуцкене. BNS Категории: в Европе, история Ключевые слова: Хорватия, посольство, дипломатия География: Литва — статья прочитана 56 раз Комментарии