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Р. Жямайтайтис убежден, что ИАПЛ точно будет в парламентском большинстве

Лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис фото:


Лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис убежден в том, что Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) точно будет в парламентском большинстве, однако пока не ясно, в какой форме.

По его словам, если поляки не согласятся принимать участие в коалиции, то они должны подписать соглашение с правящими о поддержке в сейме.

"Вопрос не в том, будут ли они участвовать в правящей коалиции, а в том, подпишут ли они соглашение в сейме, на парламентском уровне. Я считаю, что лишь в этом вопрос", – сказал в четверг журналистам политик после встречи с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединится и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.

Ранее в четверг Р. Жямайтайтис заявил, что его партия будет добиваться поста министра финансов, однако эту идею не одобрил премьер Саулюс Сквярнялис.

Сейчас лидер "Порядка и справедливости" сказал, что не будет требовать именно эту позицию.

Он также сообщил, что партия претендует на портфели двух министров в коалиционном правительстве, а представители "Порядка и справедливости" могли бы возглавить министерство сельского хозяйства, культуры или юстиции.

По словам Р. Жямайтайтиса, переговоры о составе правительства должны завершиться после 24 июня, когда премьер выйдет из отпуска.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 июня, 09:30

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