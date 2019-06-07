Р. Жямайтайтис убежден, что ИАПЛ точно будет в парламентском большинстве 🔊 Воспроизвести Лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис фото:



Лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис убежден в том, что Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) точно будет в парламентском большинстве, однако пока не ясно, в какой форме.



По его словам, если поляки не согласятся принимать участие в коалиции, то они должны подписать соглашение с правящими о поддержке в сейме.



"Вопрос не в том, будут ли они участвовать в правящей коалиции, а в том, подпишут ли они соглашение в сейме, на парламентском уровне. Я считаю, что лишь в этом вопрос", – сказал в четверг журналистам политик после встречи с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис убежден в том, что Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) точно будет в парламентском большинстве, однако пока не ясно, в какой форме.По его словам, если поляки не согласятся принимать участие в коалиции, то они должны подписать соглашение с правящими о поддержке в сейме."Вопрос не в том, будут ли они участвовать в правящей коалиции, а в том, подпишут ли они соглашение в сейме, на парламентском уровне. Я считаю, что лишь в этом вопрос", – сказал в четверг журналистам политик после встречи с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой. Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединится и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



Ранее в четверг Р. Жямайтайтис заявил, что его партия будет добиваться поста министра финансов, однако эту идею не одобрил премьер Саулюс Сквярнялис.



Сейчас лидер "Порядка и справедливости" сказал, что не будет требовать именно эту позицию.



Он также сообщил, что партия претендует на портфели двух министров в коалиционном правительстве, а представители "Порядка и справедливости" могли бы возглавить министерство сельского хозяйства, культуры или юстиции.



По словам Р. Жямайтайтиса, переговоры о составе правительства должны завершиться после 24 июня, когда премьер выйдет из отпуска. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии