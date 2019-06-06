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Неизвестные пригрозили взорвать бомбы в парижских аэропортах
Прокуратура парижского пригорода Кретей открыла предварительное следствие после отправки угроз в адрес дирекции двух международных аэропортов, Руасси и Орли, сообщает RFI.
«Мы заложим бомбу в вашем аэропорте»: три электронных сообщения с таким текстом были отправлены на адрес группы «Аэропорты Парижа» (ADP), которая занимается управлением двух международных аэропортов. В первых двух сообщениях, отправленных в конце мая, говорится об аэропорте Руасси Шарль-де-Голль (Roissy - Charles de Gaulle), в третьем, отправленном 4 июня, об аэропорте Орли (Orly). В одном из сообщений также говорится: «Там есть бомбы, они скоро взорвутся!»
Как сообщает агентство France-Presse, прокуратура города Кретей открыла предварительное следствие. Расследование поручено пограничному отделу полиции. Группа «Аэропорты Парижа» с жалобой в прокуратуру не обращалась, уточняет агентство. «В настоящий момент мы ищем авторов сообщений через IP-адреса компьютеров, с которых были отправлены сообщения», – рассказал агентству источник из следствия.
ru.rfi.fr
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Париж, аэропорты, минирование
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