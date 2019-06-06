Неизвестные пригрозили взорвать бомбы в парижских аэропортах 🔊 Воспроизвести В адрес дирекции двух международных аэропортов, Руасси и Орли поступили угрозы AFP/File



Прокуратура парижского пригорода Кретей открыла предварительное следствие после отправки угроз в адрес дирекции двух международных аэропортов, Руасси и Орли, сообщает



«Мы заложим бомбу в вашем аэропорте»: три электронных сообщения с таким текстом были отправлены на адрес группы «Аэропорты Парижа» (ADP), которая занимается управлением двух международных аэропортов. В первых двух сообщениях, отправленных в конце мая, говорится об аэропорте Руасси Шарль-де-Голль (Roissy - Charles de Gaulle), в третьем, отправленном 4 июня, об аэропорте Орли (Orly). В одном из сообщений также говорится: «Там есть бомбы, они скоро взорвутся!»



Как сообщает агентство France-Presse, прокуратура города Кретей открыла предварительное следствие. Расследование поручено пограничному отделу полиции. Группа «Аэропорты Парижа» с жалобой в прокуратуру не обращалась, уточняет агентство. «В настоящий момент мы ищем авторов сообщений через IP-адреса компьютеров, с которых были отправлены сообщения», – рассказал агентству источник из следствия. Прокуратура парижского пригорода Кретей открыла предварительное следствие после отправки угроз в адрес дирекции двух международных аэропортов, Руасси и Орли, сообщает RFI «Мы заложим бомбу в вашем аэропорте»: три электронных сообщения с таким текстом были отправлены на адрес группы «Аэропорты Парижа» (ADP), которая занимается управлением двух международных аэропортов. В первых двух сообщениях, отправленных в конце мая, говорится об аэропорте Руасси Шарль-де-Голль (Roissy - Charles de Gaulle), в третьем, отправленном 4 июня, об аэропорте Орли (Orly). В одном из сообщений также говорится: «Там есть бомбы, они скоро взорвутся!»Как сообщает агентство France-Presse, прокуратура города Кретей открыла предварительное следствие. Расследование поручено пограничному отделу полиции. Группа «Аэропорты Парижа» с жалобой в прокуратуру не обращалась, уточняет агентство. «В настоящий момент мы ищем авторов сообщений через IP-адреса компьютеров, с которых были отправлены сообщения», – рассказал агентству источник из следствия. ru.rfi.fr Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Париж, аэропорты, минирование — статья прочитана 129 раз Комментарии