В пункте приема металлолома в Подмосковье нашли модуль для российского сегмента МКС 🔊 Воспроизвести



Похищенное из ракетно-космической корпорации "Энергия" оборудование для космической техники сдали на металлолом в Подмосковье, сообщает



Кража оборудования для космической техники состоялась в период с 1 по 5 мая. Незаконное проникновение на территорию корпорации зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Всего похищено три мешка плат. Речь идет о швейцарских приборах и электронных платах, включая научно-энергетический модуль, предназначенный для обеспечения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции (МКС).



Стоимость похищенного оценить сложно, поскольку одна плата может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. Однако похитители не смогут реализовать оборудование за те же деньги, поскольку платы ценны только для космической отрасли.



При этом источник "Интерфакса" утверждает, что украденное оборудование уже сдано в пункт сбора цветного металла в Подмосковье.



Пресс-секретарь РКК "Энергия" Владимир Устименко подтвердил факт "незаконного проникновения посторонних лиц" на территорию госкорпорации. По его словам, все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Похищенное из ракетно-космической корпорации "Энергия" оборудование для космической техники сдали на металлолом в Подмосковье, сообщает RUPOSTER Кража оборудования для космической техники состоялась в период с 1 по 5 мая. Незаконное проникновение на территорию корпорации зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Всего похищено три мешка плат. Речь идет о швейцарских приборах и электронных платах, включая научно-энергетический модуль, предназначенный для обеспечения электроэнергией российского сегмента Международной космической станции (МКС).Стоимость похищенного оценить сложно, поскольку одна плата может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей. Однако похитители не смогут реализовать оборудование за те же деньги, поскольку платы ценны только для космической отрасли.При этом источник "Интерфакса" утверждает, что украденное оборудование уже сдано в пункт сбора цветного металла в Подмосковье.Пресс-секретарь РКК "Энергия" Владимир Устименко подтвердил факт "незаконного проникновения посторонних лиц" на территорию госкорпорации. По его словам, все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. ruposters.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: нарушения, воровство, следствие, Роскосмос География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии